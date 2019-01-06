يوفنتوس يترقب مصير آلبا في برشلونة

جوردي آلبا

يترقب يوفنتوس موقف جوردي آلبا ظهير برشلونة الأيسر وإمكانية تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2020.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفي بدأ التفاوض مع الدولي الإسباني بشأن الانضمام إلى صفوفه نهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت أنّ إدارة النادي الإيطالي تسعى لاستغلال تعثر المفاوضات وتحاول التعاقد مع آلبا بمبلغ منخفض، وهو أمر قد تضطر إدارة برشلونة للموافقة عليه خوفاً من رحيل اللاعب مجاناً.