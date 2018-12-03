يويفا لا يرحب بتنظيم مونديال 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب
أليكساندر سيفرين
عارض أليكساندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الاثنين فكرة الملف المشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة كأس العالم 2030 معتبراً أن البطولة لا ينبغي توزيعها على أكثر من قارة.
وقال: "لا أؤيد فكرة إقامة البطولة في أكثر من قارة".
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وقدم بيدرو سانشير رئيس الوزراء الإسباني مقترحاً إلى نظيره المغربي سعد الدين العثماني بشأن إمكانية التقدم بطلب تنظيم مشترك لنهائيات كأس العالم عام 2030 بالاشتراك مع البرتغال.
ويتطلع المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، بعد خسارته أمام الملف الثلاثي (الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك) في استضافة مونديال 2026.
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