3 أعوام دون فوز لبرشلونة خارج أرضه في أدوار أبطال أوروبا الإقصائية

البديل فيليبي كوتينيو يتحسر خلال المباراة

يمتلك برشلونة سجلاً سلبياً من غياب الانتصارات خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لثلاثة أعوام متواصلة، وتحديداً منذ 23 فبراير 2016.



وتعادل البارسا دون أهداف مع مستضيفه ليون أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي البطولة.



وكان آخر فوز لبرشلونة خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال في ثمن النهائي أمام آرسنال في فبراير 2016 بثنائية نظيفة من توقيع ليونيل ميسي.

وخسر برشلونة في الموسم ذاته أمام أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة.

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وفي موسم 2016-2017، خسر البارسا في ثمن النهائي من باريس سان جيرمان برباعية نظيفة تلاها هزيمة أخرى في تورينو من يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

ومع إيرنيستو فالفيردي المدرب الحالي، تعادل برشلونة بهدف لمثله مع تشيلسي في ستامفورد بريدج، قبل أن يخسر بثلاثية نظيفة من روما في أولمبيكو.

يذكر أن برشلونة خسر نصف نهائي 2014-2015 خارج أرضه أمام بايرن ميونيخ بثلاثية لهدفين.