4 خيارات لتدعيم هجوم ريال مدريد خلال السوق الشتوي

إيدين هازارد أبرز الأسماء في القائمة

تأمل إدارة ريال مدريد باستغلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض الفراغ الذي خلفه انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وعانى الفريق الملكي خلال الفترة الماضية من أزمة نتائج على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وفتحت الانتقالات الشتوية أبوابها مع بدء العام الجديد، وسط تكهنات دخول الميرينغي فيها بقوة، والتي بدأها بضم لاعب مانشستر سيتي الشاب براهيم دياز، لكن ضغط الجماهير يبقى موجهاً نحو إضافة مهاجم هداف، في ظل الأرقام السلبية على مستوى التسجيل، والتي تعتبر الأسوأ منذ عام 2006.

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ويدخل خيار إيدين هازارد بقوة لتدعيم صفوف ريال مدريد، في ظل تعثر تجديد عقد الدولي البلجيكي مع تشيلسي، ورغبة الإدارة الإسبانية في استقدام نجم من الطراز الأول علماً بأنه يشغل لاعب وسط مهاجم، إضافة إلى ارتباط اسم ماورو إيكاردي قائد ومهاجم إنتر ميلان بريال خلال الفترة الماضية.

كما تضم قائمة خيارات بطل أوروبا والعالم أيضاً اسم تيمو فيرنر مهاجم لايبتزيغ، على الرغم من ارتفاع قيمته السوقية والتي تبلغ 65 مليون يورو.

وتبدو إدارة الملكي حريصة كل الحرص على استقدام هداف من الطراز الأول، بعد فشل غاريث بايل في أخذ دور البطولة، وتراجع مستوى ماركو آسينسيو، والعقم التهديفي لكريم بنزيمة.