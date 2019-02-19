6 لاعبين ارتدوا قميصي يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

يشهد مساء الغد مواجهة مرتقبة على ملعب واندا ميتروبوليتانو، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد غريمه يوفنتوس في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه المباراة الصدام الأثقل والأقوى في هذا الدور من المسابقة، إلى جانب مواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ.

وجاءت الترشيحات العالية للفريقين للتتويج بلقب المسابقة هذا الموسم، لتجعل هذه المواجهة أكثر ترقباً، مع محاولة يوفنتوس تحويل اكتساحه للجانب المحلي في إيطاليا إلى تتويج أوروبي بلقب البطولة الأكبر، والتي وصل فيها للنهائي مرتين خلال آخر 4 سنوات، ضد الفريق الإسباني الذي يعرف أن وصوله للنهائي هذا الموسم يعني اللعب في معقله وملعبه الذي تحدد كمستضيف للمباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري الأبطال.

6 نجوم لعبوا ضمن صفوف الفريقين خلال آخر 30 عاماً من بينهم لاعبين حاليين في صفوف كل فريق، نستعرضهم في السياق التالي..

خوان إيسنايدر

المدرب الحالي لجيف يونايتد تشيبا الياباني، والمهاجم الأرجنتيني السابق الذي لعب خلال فترة التسعينيات لصفوف الفريقين.

خاض 46 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد وسجل 21 هدفاً، لكن فترته مع يوفنتوس لم تكن بمثل نجاح فترته مع النادي المدريدي، لعب مع يوفنتوس 25 مباراة سجل خلالها هدفين فقط.

كريستيان فييري

لعب المهاجم الإيطالي السابق موسماً مع يوفنتوس (1995-1996) ثم انتقل لصفوف أتلتيكو مدريد الموسم التالي.

وتألق فييري بشكل أكبر في إسبانيا، خاض 32 مباراة مع الفريق المدريدي في مختلف البطولات مسجلاً إجمالي 22 هدف، مقارنة بـ 37 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها 14 هدفاً.

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دييغو ريباس

خاض صانع ألعاب فلامينغو الحالي تجربتين مع الفريقين، البداية كانت مع يوفنتوس ولم تكن الفترة المميزة مع تعرض العملاق الإيطالي لتخبط كبير في الأداء، وشارك صانع الألعاب في 47 مباراة بقميص يوفنتوس خلال موسم ونصف (بداية من 2009-2010 وحتى يناير 2011)، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 18 هدف، وتم بيعه لاحقاً لفولفسبورغ.

انتقل الدولي البرازيلي لأتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة موسم 2011-2012، مسجلاً خلال هذه الفترة 6 أهداف، وقرر الروخيبلانكوس شراءه في يناير 2014، لكنه لاحقاً قام ببيعه بعد 6 أشهر فقط، ليكون إجمالي ما قدمه مع النادي المدريدي 8 أهداف و15 تمريرة حاسمة في 62 مباراة.

تياغو مينديش

لاعب الوسط البرتغالي السابق، انضم ليوفنتوس صيف 2007 مع عودة الفريق للسيري آ، ومحاولة تشكيل فريق قوي يعود لمصاف المنافسة مجدداً.

وأمضى مينديش موسمين ونصف ضمن صفوف يوفي خاض خلالها 48 مباراة، ولم يقنع جمهور البيانكونيري بقدراته على أن يكون لاعباً أساسياً في صفوف العملاق الإيطالي.

لكن في أتلتيكو مدريد كان الوضع مختلفاً تماماً للنجم البرتغالي الذي خاض 8 مواسم مع الفريق (2 منهم بشكل إعارة من يوفنتوس)، شارك خلالها في التتويج التاريخي بلقب الدوري الإسباني موسم 2013-2014، بالإضافة للوصول إلى نهائي دوري الأبطال في مناسبتين مع الفريق في 2014 و2016.

وشارك مينديش مع أتلتيكو في 228 مباراة، سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 14.

ماريو ماندجوكيتش

يشارك المهاجم الكرواتي المميز حالياً مع يوفنتوس في موسمه الرابع مع بطل إيطاليا، حيث شارك في 153 مباراة في مختلف البطولات، ومسجلاً إجمالي 43 هدفاً.

لعب ماندجوكيتش سابقاً رفقة أتلتيكو مدريد موسم 2014-2015، وكان عنصراً أساسياً في صفوف الفريق مشاركاً في 43 مباراة وسجل 20 هدفاً، ولعب خلال فترته مع أتلتيكو مباراتين أمام يوفنتوس في مرحلة مجموعات دوري الأبطال، فاز أتلتيكو في إسبانيا بهدف نظيف، وتعادلا دون أهداف في إيطاليا.

ألفارو موراتا

الوافد الجديد لأتلتيكو مدريد في يناير 2019، منذ قدومه وهو يشارك بشكل أساسي مع الروخيبلانكوس، ومن المتوقع أن يشارك غداً بشكل أساسي ضد الفريق الذي خاض معه موسمين بأكملهما (14-15 و15-16)، وكان له دور كبير في وصول الفريق لنهائي دوري الأبطال عام 2015، وسجل هدف في المباراة النهائية التي خسرها يوفنتوس أمام برشلونة (3-1).

وخاض موراتا مع يوفنتوس في 93 مباراة مسجلاً 27 هدفاً وصنع 19 هدفاً آخر، ورحل بعد فترة ناجحة مع يوفي إلى ريال مدريد في صيف 2016 بعد أن قرر النادي المدريدي وقتها تفعيل بند يتيح له إعادة شراء المهاجم الإسباني.