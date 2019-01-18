650 مليون متفرج يتابعون كأس آسيا

شعار كأس آسيا 2019

حقق النقل التلفزيوني أرقامًا غير مسبوقة في النسخة الرابعة عشرة من بطولة الأمم الآسيوية، حسب إحصاءات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمتابعة أكثر من 650 مليون شخص لمباريات البطولة، التي أجريت في 4 دول هي إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.

زاكيروني يحذر الإماراتيين

بيانيتش يسخر من ميلان بعد فوز يوفنتوس بالسوبر الإيطالي

فرانس فوتبول تكشف هوية أفضل لاعب مغاربي لعام 2018

هاري كاين أفضل لاعب إنجليزي للعام الثاني على التوالي

أهداف مباراة برشلونة وليفانتي 3-0 كأس ملك إسبانيا



وشهدت البطولة مشاركة أستراليا للمرة الأولى، وأعلن عقب نهايتها شركة الكيبل الإسترالية "التلفزيون المدفوع" أن مواجهة منتخب بلادها مع اليابان في ربع النهائي تابعها 490 ألف مشاهد، إضافة إلى 2.5 مليون مشاهد لجميع مباريات البطولة.