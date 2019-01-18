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650 مليون متفرج يتابعون كأس آسيا

650 مليون متفرج يتابعون كأس آسيا
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نشر 18 كانون الثاني/يناير 2019 - 22:58 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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شعار كأس آسيا 2019
شعار كأس آسيا 2019

حقق النقل التلفزيوني أرقامًا غير مسبوقة في النسخة الرابعة عشرة من بطولة الأمم الآسيوية، حسب إحصاءات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمتابعة أكثر من 650 مليون شخص لمباريات البطولة، التي أجريت في 4 دول هي إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.

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وشهدت البطولة مشاركة أستراليا للمرة الأولى، وأعلن عقب نهايتها شركة الكيبل الإسترالية "التلفزيون المدفوع" أن مواجهة منتخب بلادها مع اليابان في ربع النهائي تابعها 490 ألف مشاهد، إضافة إلى 2.5 مليون مشاهد لجميع مباريات البطولة.

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