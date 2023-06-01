البوابة – الأمير هاشم يتألق في يوم الزفاف الملكي. على وقع دقات قلوب كل الأردنيين بمناسبة احتفالات المملكة بزفاف ولي العهد الأردني الشاب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على المهندسة المعمارية السعودية الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف، وبعد أن اشارت وسائل الاعلام الى أن صاحب السمو الملكي الأمير هاشم سوف يصطحب العروس الآنسة رجوة إلى شقيقه سمو ولي العهد الأمير الحسين في مراسم عقد القران التي ستقام في قصر زهران العامر في العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم دعونا نتعرف على الأمير الشاب.

ماذا نعرف عن الأمير هاشم الذي رافق الآنسة رجوة لحفل الزفاف؟



ولد سمو الأمير هاشم بن عبدالله بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن حسين الهاشمي يوم 30 يناير 2005، وهو النجل الثاني لملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله من الذكور بعد الأمير الحسين. ويشترك الأمير في يوم ميلاده مع الملك عبد الله الثاني في 30 من يناير - كانون الثاني من كل عام.



وظهر الأمير بالزي العسكري التكميلي والشماغ الأردني للمرة الأولى خلال الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، احتفالاً بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة الأردنية عام 2021. ومن زياراته الخارجية مشاركاته حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022.



ويحمل سمو الأمير عدة مؤسسات باسمه ومنها:

• مدرسة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني الثانوية العسكرية في منطقة المدورة.

• مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في العقبة والذي تم افتتاحه في 1 سبتمبر 2013.

• غابة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني البيئية: التابعة لإمانة عمان الكبرى.



تخرج الأمير من المدرسة الثانوية بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

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