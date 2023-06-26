أفضل 9 من مولات ازمير يمكنك التسوق بها

هل تنوي زيارة أحد مولات ازمير للتسوق أو الترفيه؟ إذن أحضر كل من تحب وقم بزيارة أفضل المولات المنتقاة بعناية في هذا المقال، والتي توفر لك جميع ما تحتاج إلى شرائه وأكثر، بالإضافة إلى أنك ستقضي يومًا ممتعًا بين وسائل الترفيه التي يتسابق كل مول على تطويرها وزيادتها ليتميز عن غيره، فالعائق الوحيد الذي سيكون أمامك هو الحيرة بشأن اختيار مول محدد، فستبهرك جميع مراكز التسوق المعروضة.

أفضل مولات ازمير

إذا كنت تهوى مواكبة أحدث صيحات الموضة في مجال الأزياء والإكسسوارات ولكنك لا تستطيع تحمل تكلفة شرائها بمبالغ طائلة، فإن المولات التالي عرضها ستؤمّن لك جميع ما تحتاج، كما ستتيح لك قضاء يوم لا مثيل له بين المراكز الترفيهية وقاعات السينما والخدمات الأخرى التي تختلف من مول لآخر؛ لذا دعنا نعرض لك القائمة التالية:

1. مول اوبتيموم ازمير

ينبغي أن يحتل أكبر مول في ازمير الصدارة في قائمة أفضل المولات، ولهذا افتتحنا بمول اوبتيموم حديثنا، فكل ما يجب أن تعرفه عنه أنه تم افتتاحه سنة 2012م ليقع على مساحة مائتين وخمسة وثلاثين متر مربع، ويتألف من أربعة طوابق تحتضن عددًا هائلاً من المحال التجارية، حيث يصل عددها إلى مائتين واثنين وخمسين متجر.

كل مجموعة من المتاجر مخصصة لعرض نوع من السلع التجارية، فبعضها يعرض الملابس والأحذية والحقائب المواكبة لأحدث صيحات الموضة، والبعض الآخر يعرض الإكسسوارات والساعات والمجوهرات والهدايا والمستلزمات المنزلية والمواد الغذائية، أما عن وسائل الترفيه التي يتفرد بها المول دونًا عن مولات ازمير فهي عبارة عن سينما وصالة تزلج وبعض الخدمات المتمثلة في المطاعم الشهيرة نحو كنتاكي وسبارو واربيس، بالإضافة إلى بعض المقاهي المعروفة، مثل: ستاربكس، ومقهى عثماني.

2. مول فوروم بورنوفا ازمير

يتميز مول فوروم بورنوفا بكونه أقدم من المول السابق، فقد أنشئ عام 2006م، ولكنه أصغر من سابقه من حيث المساحة، وبالتالي قلة عدد متاجره الموزعة على طابقين فقط، وعلى الرغم من ذلك فهو من أفضل مولات ازمير من حيت متاجر الملابس المتنوعة التي يقصدها سائحي تركيا، نظرًا لتوفيرها ملابس الأطفال والملابس الرجالية والنسائية والملابس الرياضية بأحدث التصاميم وأفضل الخامات بخصومات رائعة تصل إلى خمسين بالمائة، فضلاً عن وجود ماركات عالمية مخصصة لمحبي مواكبة الموضة، ومنها كولينز وأديل وكالفن كلاين، إلى جانب متاجر الإلكترونيات التي ينفرد بها، حيث تقدم أحدث الأجهزة مع إتاحة عروض رائعة.

ستستمتع بقضاء يوم مريح في هذا المول، فلا ترهق نفسك بالمرور على جميع أماكن التسوق في ازمير لتعثر على ما تريد مع وجود هذا المركز أمامك الذي يمكنه تأمين السلع والخدمات كافة، فبجانب ما يحويه من متاجر الإلكترونيات والملابس والإكسسوارات والسلع الغذائية توجد سلسلة من المطاعم المتفرقة في الطابق الثاني أشهرها ماكدونالدز وبرجر كينج وكنتاكي، والمقاهي كذلك من أبرزها ستاربكس وكافيه مادو، أما عن المرافق الترفيهية فهناك مركز ألعاب للأطفال وسينما ستجعلك مشدوهًا من التأثيرات الصوتية والمؤثرات البصرية التي تضفي تجربة سينمائية لا تُنسى.

3. مول بوينير سيلواي أوت ليت

يعد وجهة تسويقية مميزة بين أفضل مولات ازمير؛ بسبب ما يحيطه من مناظر طبيعية ساحرة، وبهذا ستقضي وقتًا ممتعًا في أحضان الطبيعة أثناء التسوق، وليس هذا فحسب فإنك ستحصل على ميزة لا توجد في جل المولات وهي اقتناء المنتجات المتنوعة من الماركات العالمية بأسعار معقولة ومناسبة لجميع الشرائح المجتمعية، هذا غير تميز المتاجر بحسن استقبال الزوار وإتاحة خدمات بجودة عالية لهم.

4. مول ويست بارك أوت ليت ازمير

هو رمز من رموز الرقي بين عالم مولات ازمير، كما أنه الملتقى الأكثر روعة للعائلات والأصدقاء، بالطبع سيكون المكان ملائمًا للتسوق وشراء أفضل المنتجات من العلامات التجارية الشهيرة أمثال ديفاكتو وأديداس وإل سي وايكيكي، وغيرها بأسعار مناسبة، فهو ملائم أيضًا للتنزه وإمتاع البصر بتصميمه المعماري الرائع والخدمات الترفيهية المتوفرة نحو مدينة الملاهي وصالة البولينج والمركز الترفيهي والسينما وأكواريوم فانتاستك الذي يضم مجموعة حيوانات مائية في غاية الجمال، وهذا هو العرض الرائع الذي يتميز به مول ويست بارك، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي المتوفرة بكثرة كمطعم بوبايز ومقهى ستاربكس.

5. مول كوناك بيير ازمير

يا له من حظ رائع إذا وقع اختيارك على هذا المول من بين مولات ازمير تركيا بأكملها؛ نتيجة لتصميمه الإبداعي الذي تم من قبل أشهر المهندسين المعماريين على الإطلاق، والذي ستذهل بعد أن تعرف أنه المهندس نفسه الذي كان له الفضل في تصميم برج إيفل الفرنسي الذي ينطق ببراعته ويتحاكى بجماله جميع الزوار، ألا وهو المهندس جوستاف إيفل، وإضافة إلى ذلك فإن هذا المول عريق يعود تاريخه إلى سنة 1890م، وهذا يعني حصولك على مزيد من المتعة حينما تتأمل تلك التفاصيل التاريخية الدقيقة، فحتمًا ستمتلئ بالاستجمام التام أثناء التسوق بين محلاته التجارية، وحينما تأخذ استراحة قصيرة في مطاعمه ومقاهيه وتتناول ألذ الأطعمة والمشروبات.

6. مول بالم

يتمتع مركز بالم التجاري بمساحته الشاسعة التي تمكّنك من الحركة بحرية والتجول المريح بين متاجره التي تعج بالعديد من المنتجات الضرورية والثانوية، فيمكننا القول إنه أفضل مول في ازمير يوفر احتياجات جميع الفئات من الأحذية والحقائب والملابس والأجهزة الإلكترونية العصرية، ويكثر فيه المتاجر التي تؤمن الاحتياجات اليومية والمستلزمات المنزلية والكماليات من القطع التذكارية والتحف، ولا تقلق بشأن أن يمل الأطفال وهم معك في المول، حيث يحتضن مركزًا ترفيهيًّا مخصصًا للأطفال يمكنهم اللعب فيه وقضاء وقت لا مثيل له بين ألعابه المتنوعة.

7. مول مافي بهجه ازمير

من أحدث وأكبر مولات ازمير التي لابد من إدراجها في القائمة، تم افتتاحه عام 2015م ممتدًا على مساحة كبيرة تحمل أربعة طوابق ومائتين وعشرين متجر يضم جميع ما يحتاج الزوار، ولكن المول يصب اهتمامه بشكل خاص على محبي مسايرة مستجدات الموضة، حيث تكثر العلامات التجارية التي توفر كل ما يبحث عنه مرتاديه، ومنها إل سي وايكيكي وكولينز ومافي ومانجو، كما أنه ملائم لمحبي الترفيه؛ إذ يتيح مركز ترفيهي مخصص للأطفال وصالة السينما المجهزة بأحدث التقنيات الصوتية والضوئية إلى جانب المطاعم والمقاهي الموجودة في الطابق الثاني نحو مافيباتشه وبيدم وميدبوينت ومقهى الجدة وستاربكس، يمكنك الحصول على أقصى متعة حينما تشاهد النوافير الراقصة بداخل المول.

8. مول اغورا ازمير

مول أجورا أو أغورا كما يطلق عليه أُسس عام 2003م، وهو مُصنف ضمن أفضل مولات في ازمير التي تمنحك تجربة تسوق لا مثيل لها بين مائة وسبعين محل تجاري محلي وعالمي يقدم جميع المنتجات من الحقائب والأحذية والملابس والإكسسوارات والمستلزمات المنزلية، كما سيوفر لك تجربة ترفيهية ممتعة بين صالة السينما والمراكز الترفيهية والمطاعم والمقاهي، ولن تقتصر المتعة على الوسائل الترفيهية داخله، فهو قريب من عدة أماكن ترفيهية في ازمير يمكنك التوجه إليها بعد إنهاء التسوق، وهي جوزيليالي بارك التي تبعد عنه بمسافة 3.1 كيلومترات، وغابة إنجيرالتي الحضرية الواقعة على بعد 3.6 كيلومترات من المول.

9. مول بوينت بورنوفا

اختبر متعة التسوق المتكاملة في مول بوينت بورنوفا الشهير بتوفير كل ما هو مناسب للمحجبات من الأزياء التركية الأنيقة المنوعة بين الملابس الشتوية والصيفية والرياضية البسيطة والعصرية، فستجد العديد من المتاجر المخصصة لبيع ملابس المحجبات العصرية إلى جانب باقي المتاجر العالمية الأخرى الخاصة بالمنتجات المناسبة لجميع الأذواق والفئات.

لعلك اكتفيت بما عرضناه من مولات ازمير المُصنفة ضمن أفضل المولات على الإطلاق، وكما يقال إن كل إناء ينضح بما فيه، فتلك المولات كشفت عن روعة تصميماتها المعمارية ورونق خدماتها التي لن تجدها بسهولة في مراكز التسوق المعتادة؛ لذا فلا بد من زيارتها إذا كنت قادمًا إلى ازمير.