أجمل صور جمعة مباركة Jummah Mubarak والتي لها دور كبير في زيادة المحبة والألفة بين الأهل والأصدقاء يوم الجمعة عن طريق ارسالها على الواتس آب، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال أجمل صور جمعة مباركة Jummah Mubarak.

يعتبر يوم الجمعة هو يوم الإيمان والبركة، يوم الجمعة هو يوم تستجاب فيه الدعوات التي تتمنى أن تتحقق، يوم الجمعة عيد المسلمين في كل أسبوع، يوم الجمعة يوم مبارك تجتمع فيه العائلة كلها بعيداً عن مشاغلها.

أجمل صور جمعة مباركة Jummah Mubarak



أجمل الكلمات عن يوم الجمعة

بارك الله لك الجمعة وطيب السمعة، وأغدق عليك النعمة، وأصلح لك الباطنة، وهداك طريق الجنة، وشفعك برسول الأمة، فصلّ وسلّم على شفيع الأمة، جمعة مباركة.

جمعة مباركة Jummah Mubarak تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

من أجمل الكلام في يوم الجمعة، في يوم الجمعة وعدتَ عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب لقلبي اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد، اللهم قدّر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب، آمين.

يا مَن أرجو له كلّ خير وأحبه في الله لا غير، اللهم أبعد عنه كلّ شر، وأسعده مدى الدهر، ويسّر وسهّل له كلّ أمر، واغفر له ولوالديه يوم الحشر، وبارك اللهمّ جمعته وسائر أيامه.

اللهم إنّه يوم الجمعة، هو اليوم الأعزّ على قلوبنا، نسألك به من الخير كُلّه، ونعوذ بكَ من الشّر كُلّه، اللهم قرّبنا إليك بكلّ قولٍ أو عمل، وأبعدنا برحمتك عن كلّ شر يا أرحم الرّاحمين، جمعة مُباركة.

نستودعك يا أرحم الرّاحمين ما في القلوب من آلام وهُموم، فخذها عنّا واستبدلها خيرًا من عندك يا خير من تُرفع الأكفَّ له بالدّعاء، بارك اللهم لنا في جمعتنا، واجمعنا على الخير مع أحبابنا.

بكثير من الحمد نستقبل نفحات الجُمعة يا غياث المُستغيثين، بارك لنا في هذه السّاعات التي تفيض بها القلوب إليك بالحَاجة، انصرنا على أنفسنا كي ندعوك فتستجيب لنا، جمعة مُباركة للجميع.

اللهم في هذه الجمعة الطّيبة، نسألك أن تحشرنا مع لواء سيّدنا محمّد يوم نلقاك وأنتَ راضٍ عنّا يا رحيم، اللهم بلّغ رسولك المُصطفى منّا ألف تحيةً وسلامًا، جمعة طيّبة على الجميع.

جمعة مباركة Jummah Mubarak على الجميع.

جمعة عامرة بذكر الله.

نوّر الله لك بكل آية من سورة الكهف طريقاً كانت قد أغلقته أقدار الحياة، وجعلَ بكل حرف تقرؤه زاداً إيمانياً لك لأسبوع قادم وذا أثر عميق في النفس بعيد المدى.

كل جمعة وقلوبنا بحب الله أنقى، وكل جمعة وروحنا بذكر الله أبقى، وكل جمعة وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، وكل جمعة وعلاقتنا بأحبائنا بماء المودة تُسقَى.

اللهم اجعلنا نمشي في روضك، وندرج على حبك، ونحيا على ذكرك، ونستقيم على قرآنك، ونموت على شهادتك، اللهمّ بارك لنا ولوالدينا في جمعتك وارحمنا يا أرحم الراحمين برحمتك، جمعة مباركة Jummah Mubarak.

مسجات يوم الجمعة

عبارات عن يوم الجمعة