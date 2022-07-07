يوم عرفة هو يوم الأمنيات، ومن الأيام الفضلى التي تجاب به الدعوات ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، يوم عرفة فيه إكمال الدين وإتمام النعمة، وهو أعظم أيام السنة للمسلمين في كل أقطار الدنيا، ولذلك جاء الترغيب في صيامه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم

أدعية لـ يوم عرفة... يوم الأمنيات

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنا نسالك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

اللهم أرزقني من حظوظ الدنيا وأجملها.

اللهم ارزقني الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك راضين بقضائك ملذذين بذكرك وطامعين برضاك.

اللهم إني أسألك اياماً مبشرة وهموماً راحلة وقلباً مطمئناً.

اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

دعاء طويل ليوم عرفة

اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وعفوا عما تعلم إنك الأعز الأكرم"، وأشرف ما في الدنيا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك

اللهم أعنا فنحن ضعفاء إليك، وخُذ بأيدينا إذا تعثرنا وسامحنا يا مولانا على ما كان منا.

اللهم افتح لنا أبواب الفرح، ويسر لنا أسباب الرزق، وارزقنا الفرج والتيسير.

اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين.

اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد أحببناك واستغنينا بك عمن سواك يا كريم.

أدعية يوم التروية وعرفه

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب على توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً.

اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

ياسيد السادات، يامجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، ياولي الحسنات ياغافر الخطيئات، يامعطي المسألات، ياقابل التوبات، ياسامع الأصوات، ياعالم الخفيات، يادافع البليات، سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يارب .

ياخير الغافرين، ياخير الفاتحين، ياخير الناصرين،ياخير الحاكمين، ياخير الرازقين، ياخير الوارثين، ياخير الحامدين، ياخير الذاكرين، ياخير المنزلين، ياخير المحسنين، سبحانك يا لا إله إلا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يارب .

يامن له العزة والجمال، يامن له القدرة والكمال، يامن له الملك والجلال، يامن هو الكبير المتعال،يامنشئ السحاب الثقال، يامن هو شديد المحال، يامن هو سريع الحساب، يامن هو شديد العقاب، يامن عنده حسن الثواب، يامن عنده أم الكتاب، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يارب .

اللهم إني أسالك باسمك ياحنان يامنان ياديان يابرهان ياسلطان يارضوان ياغفران ياسبحان يامستعان، ياذا المن والبيان، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يارب.

يامن تواضع كل شيئ لعظمته، يامن استسلم كل شيئ لقدرته، يامن ذل كل شيئ لعزته، يامن خضع كل شيئ لهيبته، يامن انقاد كل شيئ من خشيته، يامن تشققت الجبال من مخافته، يامن قامت السماوات بأمره، يامن استقرت الارضون باذنه، يامن يسبح الرعد بحمده، يامن لايعتدي على أهل مملكته، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يارب .

جدول أعمال يوم عرفة لغير الحاج

فضل صيام يوم عرفة

دعاء يوم عرفة