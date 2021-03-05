أسباب الولادة في الشهر الثامن!

الشهر الثامن من الحمل يمثل هاجساً عند غالبية الحوامل اللاتي يشعرن الشهر الثامن من الحمل يمثل هاجساً عند غالبية الحوامل اللاتي يشعرن خلاله بأعراض مختلفة إلى حد ما، وقد يكون هذا الشعور أمراً طبيعياً نتيجة حدوث تغيرات لدى الحامل في الشهر الثامن منها زيادة وزن الجنين استعداداً للولادة.

اكتمال نمو الجنين

خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل تتشكل أعضاء الجنين، وفي الثلث الثالث يكتمل نمو الجنين، ويرافق هذه المرحلة العديد من التحديات والمشاكل التي قد تعاني منها الحامل منها الحرقة الهضمية وشعور دائم بامتلاء جوف البطن، و"لوعة النفس"، وقد تظهر عند بعض الحوامل في الشهر الثامن دوالٍ في الطرفين السفليين بسبب ضغط الرحم على الأوردة في الحوض، وتورم في الطرفين السفليين، وأحياناً تشنج في العضلات وشعور بالتعب، وتكرار التبول بسبب الضغط على مثانة الحامل لكبر الرحم نتيجة اكتمال نمو الجنين ودخوله منطقة الحوض، إلى جانب تكرار الشكوى من التوتر والضغط النفسي والأرق والشعور بعدم النوم نتيجة التفكير بالولادة مع اقترابها.

الأعراض الأكثر شيوعاً في الشهر الثامن

1 - الشعور بالآلام أسفل الظهر بسبب تغيرات في بنية الحوض استعداداً للولادة، وعادة هذه الآلام تكون عادية ولا تدعو للقلق، ويمكن معالجتها فيزيائياً وباستخدام بعض المسكنات.

2 - انتفاخ في اليدين والوجه، وصعوبة التنفس أحياناً نتيجة ضغط الرحم على الحجاب الحاجز، إلى جانب عسر الهضم.

3 - مع نهاية الشهر الثامن قد تلاحظ الحامل خروج مادة صفراء من الثدي، وهي مادة صمغية كبداية لإفراز الحليب بعد الولادة.

4 - أحياناً قد يحدث نزيف في اللثة، وانسداد في الأذن يرافقه احتقان في الأنف، وزيادة كمية الإفرازات يرافقها قطرات دم؛ لأن مصدرها عنق الرحم.

5 - تقلصات عضلة جدار الرحم، وأحياناً قد تكون قوية تشعر معها الحامل بأنها في بداية المخاض، وهو ما يعرف بالمخاض الكاذب.

6 - الشعور بتصلب الرحم بشكل متكرر، وقد تحدث تقلصات لا إرادية لعضلات الساق في الليل لدرجة إيقاظ الحامل لما تسببه من الآلام، والعلاج الأمثل تدليك العضلة المصابة ما يساعد على الحد من التقلصات.

نصائح للحامل لتجنب الولادة المبكرة

1 - ضرورة اهتمام الحامل بالسلوكيات الصحية السليمة وعلى وجه الخصوص الأغذية الصحية المتوازنة والمفيدة؛ لتجنب أي زيادة غير طبيعية في الوزن في الشهور الأخيرة من الحمل.

2 - الحفاظ على الوزن الطبيعي ضمن الحدود المسموح بها للحامل خلال أشهر الحمل.

3 - الابتعاد عن الوقوف لفترات طويلة والتمدد كل 4 ساعات، والنوم يومياً لمدة لا تقل عن 8 ساعات، والمشي والإكثار من شرب الماء، وتجنب تناول المنبهات.

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