أسباب لسيلان اللعاب أثناء النوم..وهكذا يمكن السيطرة على الحالة

يعتبر سيلان اللعاب أثناء النوم بالنسبة للأطفال أمرًا شائعًا، وقد تحدث هذه الحالة للأشخاص البالغين أيضًا ويكون محرجًا بالنسبة لهم، بالنسبة للأطفال، فهم لا يستطيعون السيطرة بشكل مناسب على أفواههم، ولكن إذا حدث سيلان اللعاب للكبار، فقد يكون هناك سببًا وراء ذلك.

وفيما ثلاثة أسباب وراء سيلان اللعاب أثناء النوم:

زيادة إفراز اللعاب الزائد

يعتبر اللعاب مهم بالنسبة للانسان؛ لأنه يحتوي على الكثير من المعادن ويمكن أن يسبب التئام الجروح، فعندما يعاني الشخص من أي نوع من العدوى أو الإصابة أو أي مشكلة صحية، يقوم الجسم بإفراز المزيد من اللعاب، وهو قد يؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم.

ارتجاع المريء

يتسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي في ارتداد الحمض، وقد يصل هذا الحمض أحيانًا إلى الحلق ويتفاعل الجسم مع الأمر بإفراز كمية كبيرة من اللعاب.

أوضاع النوم

ينام بعض الأشخاص بطريقة تجعلهم يتعرضون لهذه الحالة، فقد ينام بعض الأشخاص وفمهم مفتوح أو مستلقون على بطونهم، وهو ما يؤدي أيضًا إلى سيلان اللعاب.

انسداد الأنف

يمكن أن يؤدي انسداد الأنف بسبب المعاناة من البرد إلى صعوبة في التنفس، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في إفراز اللعاب و سيلان اللعاب أثناء التنفس.

ويمكن السيطرة على هذه الحالة عن طريق بعض النصائح :

تغيير وضعية النوم

يعتبر أسهل طريقة لوقف سيلان اللعاب، تغيير وضعية النوم، فبدلًا من النوم على البطن، يعتبر النوم على الظهر مفيدًا في هذه الحالة، وبهذه الطريقة سيتم التحكم في الفم وسيلان اللعاب.

تناول الفواكه الحمضية

تعمل الفواكه الحمضية في تخفيف اللعاب ويمكن أن تمنع سيلان اللعاب، ويعتبر تناول ماء الليمون أو تناول بعض الفواكه الحمضية الأخرى قبل النوم مفيدًا للسيطرة على هذه الحالة.

استخدام جهاز عن طريق الفم

يتم تركيب جهاز في الفم يُطلق عليه "جهاز الفك السفلي" ويعمل هذا الجهاز في الحفاظ على اللسان في المكان المناسب لمنع سيلان اللعاب والشخير.

تدريبات النطق

يمكن تدريب عضلات اللسان والفم على البقاء في وضع مثالي عن طريق تثبيت الشفتين بالقرب من بعضهما البعض، بالاضافة لذلك، يمكن أيضًا القيام بتمارين أخرى تساعد في التحكم في الفم.

تلقي المشورة الطبية

يمكن لتوقف التنفس أثناء النوم أن يسبب سيلان اللعاب أثناء النوم إلى جانب أعراض أخرى مثل الشخير وضيق التنفس، ويمكن أن يسبب أيضًا التهاب الحلق والنعاس أثناء النهار والضغط النفسي هذه الحالة، ويجب عدم تجاهل الأمر والذهاب للطبيب، حيث يعتبر انقطاع النفس أثناء النوم حالة صحية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

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