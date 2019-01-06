منها ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام.. آشتون وود تكشف أسرار جمالها

آشتون وود

كشفت عارضة الأزياء الأسترالية الشابة آشتون وود عن أسرار الصحة والجمال والنظام الغذائي، الذي تتبعه للحفاظ على لياقتها وتوهج بشرتها طوال العام.

وأفصحت آشتون (24 عاماً)، التي تقيم في مدينة جولد كوست، عن ما تتناوله من طعام طوال اليوم العادي، وروتينها اليومي للعناية بالبشرة، وما تتجنبه دائماً للحصول على بشرة مثالية، حسبما قال موقع dailymail.

وقالت آشتون إنها برغم حبها للبيتزا والباستا والوجبات الإيطالية، إلا أنها لا تتناولها إلا في أيام معدودة، لأنها تحب الطعام الصحي بشكل أساسي ويشعرها بأنها في حالة أفضل.

وأوضحت آشتون أن وجبة إفطارها غالباً ما تحتوي على سموذي مع مهروس الأفوكادو وتوست صحي، وتتناول سلطة التونة في الغداء، أما العشاء فعادة ما يتكون من السلمون والسلطة وشعرية الكوسة.

رجيم ينقص كل يوم كيلو... مجرّب!

واعترفت أنها تحاول الابتعاد عن السكريات لاسيما الشوكولاتة لأنها تجد أن شوكولاتة الحليب هي السبب الرئيس في إصابة بشرتها بالبثور والحبوب.

أما بالنسبة لنهجها في العناية بالبشرة، كشفت آشتون أنها تحرص على غسل وجهها مرتين في اليوم ووضع المرطب، بالإضافة إلى تقشير بشرتها ثلاث مرات في الأسبوع.

كما تهتم كثيراً بممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وأهمها بالنسبة لها تدريبات المقاومة.