أضرار الإفراط في تناول زيت الزيتون

يُعتبر زيت الزيتون غذاءً صحي يمد الإنسان بالفيتامينات والدهون المفيدة

يُعتبر زيت الزيتون غذاءً صحياً يمدّ الإنسان بالفيتامينات والدهون المفيدة، وهو عبارة عن ناتج عصر ثمار الزيتون وضغطها، يشيع انتشار شجرة الزيتون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ويدخل الزيت في عدة استخدامات كالطب والطبخ والصيدلة وغيرها من الاستخدامات المتعددة.

أما القيمة الغذائية لزيت الزيتون 13.5 غراماً أي ما يساوي ملعقةً كبيرةً من زيت الزيتون؛ حيث تحتوي على سعرات حرارية بنحو 119 سعراً، أما نسبة الدهون فتشكلّ 13.50، وتخلو من الكربوهيدرات والألياف والسكر والكولسترول، بينما تشكّل الدهون المشبعة ما نسبته 1.86 تقريباً.

وعلى الرغم مما ذكرناه سابقاً حول الفوائد الصحيّة لزيت الزيتون المهمة للإنسان إلا أنّه لا يخلو من بعض الأضرار في حال الإفراط في تناوله ومنها أنه يؤدي إلى زيادة الوزن وذلك نظراً لارتفاع عدد السعرات الحرارية به؛ حيث يحتوي كل 100 غرام منه على 884 سعر حراري، كما تؤدّي كثرة شربه إلى الإسهال الشديد.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه ينصح بعدم تناوله بعد تعرضه لارتفاع في درجة الحموضة لأكثر من 3.3% أو درجة حرارة عالية.

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