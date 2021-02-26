أطعمة تزيد من وزن الرضيع بعد سن 6 أشهر

يجب فحص وزن طفلك المناسب لسنه ومتابعته بشكل دوري، فإذا كان يُعاني من نقص في الوزن تتجهي للأطعمة التي تزيد من وزنه وتجعله مناسباً لمرحلته العمرية.

وأساس زيادة وزن الطفل هو زيادة كمية السعرات الحرارية في طعامه، ولهذا نستعرض أهم هذه الأطعمة التي يمكن تقديمها للطفل من سن 6 أشهر –بداية تناوله أطعمة- وفقاً لما قدمه الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال والتغذية لحديثي الولادة خلال صفحته على "فيسبوك".

- البيض

يعتبر اختيار جيد لنمو وتطور الجهاز العصبي لاحتوائه على مادة الكولين، كما أنه يعتبر مصدر غني بالدهون المشبعة والبروتين وفيتامين أ، والبياض يأكله الطفل بعد إتمامه الـ 6 شهور.

- التفاح والكمثرى

تم تناولهما دون إضافة سكر، حتى لا يتخمر السكر في المعدة ويسبب عصر هضم.

والتفاح والكمثرى من الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين سي، وتعد أطعمة فاتحة للشهية، يتم سلقها ثم هرسها.

- العدس

من الوجبات السهلة الهضم التي تزيد الوزن والغنية بالحديد والكالسيوم والبروتين والألياف.

يتم سلقهم مع أنواع مختلفة من الخضار كالبطاطس والطماطم والجزر ونهرسهم، أو تقديمها مع شوربة عدس.

يُفضل تقديمه للطفل من عمر 8 أشهر.

- البطاطا

من الوجبات السهلة الهضم وأقلها تسبباً في الحساسية بالإضافة لقيمتها الغذائية العالية.

يُفضل تناولها بعد إتمام الـ 6 أشهر.

- الموز

يبدأ تناوله من الشهر السادس ويعتبر مصدراً لفيتامين سي، كما أنه غني بالألياف والكربوهيدرات.

يتم تقديمه مهروساً ومخفف بلبن الأم أو اللبن الصناعي.

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