تعد الدورة الشهرية حالة فيسولوجية تمر بها جسم الفتاة ويمكن للفتاة أن تمارس جميع النشاطات المعتادة بشكل طبيعي إذا كانت مدة الدورة الشهرية وكمية الدم طبيعية، لكن يجب مراعاة بعض الأمور:

أطعمة مفيدة وقت الدورة الشهرية

1- جعل الوجبات خفيفة ومتقاربة أي أن تكون الوجبات كل 3 ساعات تقريباً.

2- التخفيف من تناول الأكلات التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح لأنها من العادات الخاطئة أثناء الدورة الشهرية وتزيد من احتباس السوائل في الجسم، وايضاً تزيد من أعراض الدورة الشهرية.

3- التخفيف من الدهون والسكريات وخاصة السكريات المكررة مثل الحلويات والعصائر المصنعة فهي تؤدي إلى تذبذب وعدم استقرار في سكر الدم، وهذا يؤدي إلى العصبية أيام الدورة الشهرية.

4- التخفيف من المواد التي تحتوي على الكثير من الكافيين مثل الشوكولاتة والشاي والقهوة، والمشروبات الغازية لأنها تنشط من غفراز الأنسولين مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بصورة حادة والرغبة في الأكل مرة أخرى للتعويض، لهذا يجب التقليل من المنبهات لتخفيف حالة القلق والتوتر العصبي المرافق للدورة الشهرية.

5- الوجبات السريعة والأطعمة الحارة أيضاً هذا الأكل الممنوع أثناء الدورة الشهرية.

6- الاهتمام بتناول الأكلات التي تحتوي على الألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكة والخضار الطازجة فهي تنظم حركة الأمعاء التي تتأثر عادةً بالهرمونات المبيضة فتصاب بالإمساك والكسل احياناً.

7- يفضل تناول فيتامين الحديد بكميات كافية وذلك نتيجة لحدوث نقص في هذا العنصر المهم والذي يحتاجه الجسم والأغذية المحتوية على الحديد، مثل الاسماك والدجاج واللحوم، والكبد بالإضافة إلى وجود عنصر الحديد في الأوراق الخضراء مثل السبانخ، وايضاً يوجد الحديد في التين والعدس، الزبيب، فول الصويا.

8- زيادة من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين ج والذي يساعد على امتصاص عنصر الحديد مثل الليمون والبقدونس، السبانخ، الطماطم.

9- تناول الأطعمة التي تحتوي على B2 مثل الحبوب والبقوليات.

10- شرب منقوع الأعشاب مهم جداً مثل البابونج، النعناع، الميرمية، اليانسون، الحلبة لأنها تساعد على التقليل من تقلصات العضلية وتخفف الألم وتريح الأعصاب وتخلصك من التوتر، لذلك يمكنك شرب واحدة منها خلال الدورة الشهرية لتخفيف الآلام.

11- الملفوف وقت الدورة الشهرية مفيد لأنه غني بفيتامين K الذي يساعد على تخثّر الدم مما يساعد على التقليل من نزيف الدورة الشهرية عند النساء.

ما هي الفواكه المفيدة أثناء الدورة الشهرية؟

الخيار.

اللفت.

السبانخ.

البطيخ.

البنجر.

العنب.

مشروبات ممنوعة أثناء الدورة الشهرية

مشروبات الباردة

مشروبات التي تحوي محليّات اصطناعيّة

مشروبات التي تحتوي على كافيين لأنه الكافيين يرفع من مستوى هرمون الإستروجين وضغط الدم وضربات القلب التي تزيد نسبة القلق والتوتّر.

حليب

البيض وقت الدورة الشهرية

البيض وقت الدورة الشهرية يمكنك تناوله لأنه لا يسبب تقلصات فهو يحتوي على فيتامين B6 وD وE، والتي تعمل على محاربة أعراض الدورة الشهرية، ويعتبر البيض مصدر غني بالبروتين وسيمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة طويلة خلال الدورة الشهرية.

أفضل عصير وقت الدورة الشهرية

أفضل عصير وقت الدورة الشهرية هو عصير التفاح، والكرفس والزنجبيل والبقدونس، حيث عندما تمزج عصير التفاح مع الزنجبيل والبقدونس والكرفس فهذا العصير يزيد من الخصوبة لأنها غنية بالمعادن، وغني بالحديد والكالسيوم، ويساعد هذا العصير على تغذية الجهاز التناسلي والحفاظ على صحة الخلايا الخاصة به خلال الدورة الشهرية.

عادات قد تساعد في تنظيم الدورة الشهرية

شرب الماء بكثرة، يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه في اليوم للحفاظ على صحة الدورة الدموية وتنشيطها.

ممارسة الرياضية بشكل منتظم لأنها تساعد في انتظام الدورة الشهرية وتخفيف من أوجاع الحيض وخاصة وجع الرأس.

أخذ حبوب منع الحمل وذلك لأنها تعمل على تنظيم الدورة الشهرية، لكن يفضل استشارة الطبيب قبل تناول حبوب منع الحمل.

تناول الكثير من الخضار الورقية الخضراء والفواكة الطازجة بهدف تعويض الجسم بالفيتامينات والمعادن المفقودة بسبب نزيف الدورة الشهرية.

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