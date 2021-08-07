أطعمة يجب تناولها يوميًا للأشخاص فوق سن الستين

مع التقدم في العمر، تختلف نوعية الأطعمة والمشروبات التي يجب أن تكون جزءًا من النظام الغذائي الصحي، اختلافًا طفيفًا مقارنة بالأشخاص الأصغر سنًا، لذا كشف الخبراء عن مجموعة من الأطعمة التي يجب أن يتناولها أي شخص عند بلوغه سن الستين يوميًا، وذلك للحفاظ على صحة القلب والعقل، حيث تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية على قائمة الأمراض الصحية لهذه الفئة العمرية.

ويجب إعطاء الأولوية أيضًا لممارسة النشاط البدني مثل المشي والسباحة مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وعندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، فهناك عدد كبير من الأطعمة التي يمكن تناولها للمساعدة في الوقاية من الأمراض المزمنة .. وفيما يلي أفضل الأطعمة التي يجب تناولها يوميًا إذا كان عمرك أكثر من 60 عامًا:

الأطعمة الغنية بالبروتين

عند التقدم في العمر، ينخفض احتياج الشخص للسعرات الحرارية؛ بسبب انخفاض معدل الأيض، لذا يجب زيادة المدخول اليومي للبروتين في محاولة لتقليل فقدان كتلة العضلات والقوة الوظيفة.

ويعتبر السلمون والبيض ومنتجات الألبان التي توفر الأحماض الأمينية الأساسية من مصادر البروتين عالية الجودة، ويجب الاعتماد عليها في الإفطار لبدء اليوم بنشاط.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د

يحتاج الجسم بشكل كبير للكالسيوم وفيتامين د وهما ذات أهمية خاصة لتحسين صحة العظام، وتزداد الحاجة لهذين العنصرين في هذه الفئة العمرية على وجه الخصوص.

وتعتبر منتجات الألبان مصدرًا جيدًا للكالسيوم وفيتامين د، كما هناك الكثير من الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم مثل القرنبيط والخضراوات الورقية المطبوخة والفاصوليا وبذور الشيا، كما تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مصادر جيدة لفيتامين د أيضًا.

ويلعب استهلاك الأسماك الدهنية والتي توفر كلاً من البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، دورًا مهمًا في منع حدوث الالتهاب.

الأطعمة الغنية بالألياف

تعتبر الألياف من العناصر الغذائية المهمة والضرورية في هذه المرحلة العمرية، وأثبتت الدراسات أن الألياف تقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة بما في ذلك أمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض والتهابات الرتج.

وهناك مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية التي تحتوي على الألياف مثل التوت والخضروات الورقية وبذور الشيا وبذور الكتان والشوفان والحمص والكينوا.

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