أعراض تأخر الدورة الشهرية لدى السيدات أو النساء البالغات، أي أن الدورة الشهرية لم تأتي في موعدها المتوقع، غالباً لا يوجد أعراض لهذه الحالة والعرض الوحيد والواضح هو نزول الدورة الشهرية أو تأخر الدورة الشهرية، ولكن بعض السيدات يشكون من انتفاخ في البطن أو رغبة في الاستفراغ أو لعيان أو آلام في البطن، هذا يعتمد على السبب، إذا كان السبب أحياناً وجود كيس على المبيض وغذا كان الكيس حجم كبير قد يسبب الم في البطن، وأحياناً رغبة في الاستفراغ أو لعيان وإذا كان السبب هو الحمل فإن أعراض الحمل المتعارف عليها هي لعيان واستفراغ الأكثر شيوعًا في حال حدوث الحمل، وغالباً لا يكون أي أعراض سوى تأخر الدورة الشهرية فقط.

وفي أغلب الحالات التي تتأخر فيها الدورة الشهرية ولم تنزف في موعدها، ولم تنزل الدورة الشهرية لأنه لم تتكون البطانة بالشكل الصحيح.

أعراض الدورة الشهرية للمتزوجات

ظهور حب الشباب في الوجه قبل نزول الحيض.

تزداد رغبة المرأة المتزوجة في النوم لفترات أطول خلال الدورة الشهرية.

تغيرات في حجم الثدي بالإضافة إلى الشعور بألم عند الضغط عليه لدى بعض النساء.

أعراض الدورة الشهرية قبل نزولها بأسبوع

التغييرات في أنماط النوم إما نوم كثير أو قليل.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام وخاصة الحلويات.

ألم في البطن.

الانتفاخ في منطقة البطن.

الإمساك أو الإسهال.

التهاب في الثديين أو تحجر.

ظهور حب الشباب.

التعب والإرهاق.

الشعور بالانزعاج، القلق

الاكتئاب أو الإفراط في الحساسية للضوء أو الصوت.

ما هي اعراض الدورة الشهرية قبل نزولها بعشرة ايام؟

التقلب في المزاج.

العصبية

تقلصات في منطقة الحوض المقابلة لرحم المرأة أو في منطقة المعدة.

ألم في أسفل الظهر.

النفخة واحتباس الماء.

الأكل بشراهة.

ألم شديد في البطن عند البعض.

أعراض الدورة الشهرية النفسية

التقلبات المزاجية

التعب والإرهاق والهياج، والاكتئاب.

ألم عند لمس الثديين

اشتهاء الطعام

صداع

عصبية

كيف اعرف ان موعد الدورة الشهرية اقتربت؟

الميل إلى البكاء لأتفه الأسباب.

عدم القدرة على النوم بشكل عميق أو العكس وهو الرغبة في النوم المتواصل وذلك بسبب اضطراب في مستوى هرمون الإستروجين.

قد يطغي على المرأة مشاعر سلبية تجاه الآخرين بشكل مفاجئ ، فكل شخص محيط بها يبدو مزعجاً ويثير غضبها من أقل الأفعال.

ألم في الرأس وصداع قوي.

كيف أعرف أن تأخر الدورة وليس حمل؟

يصاحب تأخر الدورة الشهرية أحياناً ظهور حب الشباب في الوجه، خاصة عند الفتيات الصغيرات، نتيجة لعدم استقرار مستوى الهرمونات.

دائماً ما تختبر النساء تغيرات في المزاج، وتقلبات ما بين العصبية والهدوء عند تأخر الدورة الشهرية.

زيادة الوزن عند بعض السيدات مع غياب الدورة الشهرية.

ماذا تحتاج المرأة وقت الدورة؟

تقديم كل ما يمكنك فعله من مساعدات خاصة في المنزل وعليك مساعدة الزوجة في الطهي أو إحضار طعام جاهز.

إبعاد كل الضغوط عليها.

تحتاج المرأة وقت الدورة مشروبًا ساخنًا تحبه، أو شوكولاتة أو كيك.

متى تشتاق الزوجة للجماع بعد الدورة؟

يمكن البدء بالجماع في أي وقت بعد توقف نزيف الدورة الشهرية، ولكن أفضل وقت للجماع بعد الدورة يكون بعد 10 إلى 15 يوم من أول يوم نزيف الدورة، إذ تعرف هذه الفترة بنافذة التبويض، وهي الفترة التي يطلق فيها المبيض البويضة لكي يتم التلقيح ويحدث الحمل، وعادة ما يطلق المبيض البويضة في اليوم 14 بعد أول يوم يحدث فيه نزيف الدورة الشهرية.

أسباب تغير موعد الدورة الشهرية

الإرهاق النفسي.

خلل في التوازن بين هرموني الإستروجين والبروجستيرون.

نقص الوزن الشديد أو زيادة الوزن الشديدة.

الإفراط في ممارسة التمارين.

ما هو المعدل الطبيعي لتأخر الدورة الشهرية؟

الدورة الشهرية العادية تستمر 28 يوماً، زائد أو ناقص 7 أيام، يمكن للدورة الشهرية أن تتأخر لمدة 7 أيام والذي يعد أقصى مدة لتاخر الدورة الشهرية بشكل طبيعي أو المعدل الطبيعي لتاخر الدورة الشهرية، يعتبر نزيف الدورة الشهرية غير منتظم إذا كان يحدث بشكل متكرر أكثر من كل 21 يوم أو يستمر لفترة أطول من 8 أيام.

أضرار عدم انتظام الدورة الشهرية

مشاكل الصحة العقلية

سرطان المبيض

أمراض القلب التاجية

السكري من النوع الثاني

متى يكون عدم انتظام الدورة خطير؟

إذا كانت الفترة الزمنية بين الدورة الشهرية والأخرى تقل عن 21 يومًا أو تزيد على 35 يومًا.

نزول دم بين الدورات الشهرية

الإصابة بحمى مفاجئة

الشعور بالإعياء بعد استخدام السدادات القطنية

الشعور بآلام شديدة أثناء الدورة الشهرية

علامات قرب الدورة الشهرية

صداع

مغص الدورة الشهرية

ألم الثدي وتحجر

التعب قبل الدورة الشهرية

مشاكل في الأمعاء خاصة عند تناول الحمضيات

تقلبات في المزاج

الآم في الظهر قبل الدورة الشهرية

حركات لتنزيل الدورة الشهرية

أسباب نزول الدورة الشهرية يوم واحد فقط وتوقفها