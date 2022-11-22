تستعد الخيم والمنتجعات والفنادق والمطاعم والمقاهي في العاصمة السعودية الرياض لجذب عشاق كرة القدم وذلك من خلال توفير شاشات عرض كبيرة لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر 2022،بأجواء مليئة من المتعة والإثارة والحماس والتسلية والتصفيق، مع تناول ألذ الأطباق والمقبلات والمشروبات التي تحضر والاستمتاع بمشاهدتها مع الأصدقاء والعائلة، ومن أفضل أماكن مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في الرياض:

أفضل أماكن مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في الرياض

حديقة الروضة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

حديقة الروضة هي من أكبر الحدائق في العاصمة السعودية الرياض والتي تفتح يومياً، للاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، وهي تقع شرق مدينة الرياض في حي الروضة، ومساحة حديقة الروضة 1000 متر مربع.

حديقة الروضة من الأماكن العائلية المناسبة لمشاهدة مباريات كأس العالم، وتحتوي حديقة الروضة على الكثير من الألعاب المسلية والترفيهية والتي تناسب مختلف جميع الأعمار، وتضم المسطحات الخضراء التي تساعد في الترويح عن النفس والاستجمام وجلسات حول الحديقة وألعاب متنوعة من حيث الحجم مناسبة لجميع الفئات العمرية، وتضم الحديقة ايضاً مجموعة من الألعاب وملعب كرة القدم وملعب كرة السلة ومجموعة من الألعاب الجماعية بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية وألعاب بلاي ستيشن.

بالإضافة إلى أن حديقة الروضة تضم مجموعة من المحلات التجارية وسوق نسائي متكامل يشمل جميع الأنشطة التي تحتاجها العائلة في مكان واحد، وتشمل الحديقة صالة حجم كبير لتناول الطعام ومحلات خاصة لتناول الحلويات، بالإضافة إلى مطاعم وجبات سريعة وخفيفة.

منطقة مشجعي كوكا كولا فستيفال لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

منطقة مشجعي كوكا كولا فستيفال من أفضل وأكبر الأماكن الممتعة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 والتي تقع في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي شارع الرفيعة - العاصمة الرياض، وتوفر هذه المنطقة تجربة خاصة لمشاهدةٍ لمباريات كأس العالم 2022، ويتضمَّن المكان جلسات مميزة تشبه المدرَّج الرياضي، وتتسع لـ 5000 مشجعٍ أمام شاشة كبيرة، ليستمتعوا بمشاهدة المباريات، ويشجعوا فرقهم المفضل.

مقهى المساء لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

مقهى المساء من أكبر المقاهي في العالم وافضلها لمشاهدة الحدث العالمي مونديال قطر 2022، يقع مقهى المساء في طريق العروبة، حي الورود العاصمة الرياض، وهو من المقاهي التي تصنيف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ويمكنه استقبال 1050 شخصاً.

يقدم مقهى المساء قائمة طعامٍ متنوعة وشهية، تتضمَّن أطباق وجبة الفطور، والمقبلات،والأطباق الرئيسية، والحلويات الشهية، والمشروبات الساخنة والباردة، مع أطيب نفس أرجيلة.

مقهى ومتجر نادي الهلال لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

مقهى ومتجر نادي الهلال من أشهر وأفضل المقاهي في العاصمة السعودية والذي يقع في بوليفارد رياض سيتي، وهو من المقاهي التي توفر أجواء حماسية ومثالية لمونديال قطر 2022، وتشجيع المنتخب المفضل مع تناول أشهى الحلويات وشرب القهوة والشاي خلال مشاهدة مباريات كأس العالم 2022.

ويشمل مقهى ومتجر نادي الهلال أجمل الجلسات الخارجية والداخلية مع عرض مجموعة شاشات موزعة في زوايا المقهى.

مقهى النصر لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

مقهى النصر هو أشهر الأندية السعودية والذي يقع في بوليفارد رياض سيتي، ويعتبر مقهى النصر من أفضل المقاهي لمتبعة مباريات كأس العالم 2022، حيث يمكن للمشجع أن يجد فيه كل ما يريده خلال مشاهدة المباريات سواء المأكولات العالمية، والمشروبات الباردو والساخنة، والحلويات اللذيذة.

وادي كأس العالم في ذا جروفز لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

وادي كأس العالم في ذا جروفز من أفضل الأماكن لمشاهدة المباراة والتي أطلقت عليها "وادي كأس العالم" لمشجعي كرة القدم، يقع في حي السفارات، ويوفر وادي كأس العالم في ذا جروفز شاشة عرض حجم عملاق ليتمكن مشجعي مباريات كأس العالم مشاهدة المباريات بكل أريحية وسط أجواء تصفيق ومتعة وحماس.

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