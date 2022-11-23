تستعد الكافيهات والمطاعم والمقاهي الشبابية في جدة لجذب محبي كرة القدم من خلال توفير شاشات عرض عملاقة لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر 2022، بأجواء مليئة بالمتعة والإثارة والحماس والتسلية والتصفيق، مع تناول أشهى الأطباق والمقبلات والمشروبات التي تحضر والاستمتاع بمشاهدتها مع الأصدقاء والعائلة، ومن أفضل أماكن مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في جدة:

أفضل أماكن مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في جدة

كافيه خيالي لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

يعد كافيه خيالي من أفضل الكافيهات في مدينة جدة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022،والذي يقع في يقع على طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز حي المروة، ويعتبر هذا الكافيه مكان خيالي ومريح نفسياً ويضم ديكورات خارجية وداخلية وبالإضافة إلى الجلسات المميزة والهادئة، وكما يتميز هذا الكافيه بالنظافة وتقديم أشهى المشروبات الساخنة والباردة.

مقهى ديره ستارز افينيو لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

مقهى ديره ستارز افينيو من أفخم المقاهي لمشاهدة مباريات كرة القدم، يقع في ستارز اڤينيو، شارع صاري الفرعي، ويقدم مجموعة مميزة من ألذ واشهى المشروبات الباردة والساخنة، ويضم مقهى ديره ستارز افينيو جلسات داخلية وبارتشن خاص للعائلات والأصدقاء.

مطعم ومقهى جلسة زمان لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

مطعم ومقهى جلسة زمان يعتبر من أفضل الكافيهات ويقع على طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، الأربعين، فهو من المطاعم والكافيهات التي تمنح الزوار جو مختلف عن جو المطاعم والكافيهات، ويحتوي على شاشات عملاقة واضحة ومميزة، ومن مميزاته أنه يقدم قائمة من ألذ وأشهى المشروبات الساخنة والباردة، ويستخدم أفضل المنتجات العالمية وأجود أنواع البن البرازيلي، ويقدم أيضاً أشهى المأكولات السريعة التي يحبها الصغار والكبار.

مقهى ثيرد كافيه لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

يتميز مقهى ثيرد كافيه الذي يقع في يقع على طريق المكرونة، حي الربوة، بجلسات مميزة ومريحة جداً وبأجواء تناسب مشاهدة مباريات كأس العالم 2022، ويتميز مقهى ثيرد كافيه بالإضاءة والتصميم الجذاب، ويقدم مشروبات باردة وساخنة.

ريدج كافيه لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

ريدج كافيه من أفضل الكافيهات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، والذي يقع في كراون بلازا، الدور الأول، الكورنيش، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباريات في جو ملىء بالتصفيق والحماس، ويضم الكافيه جلسات مريحة كأنك في المنزل ومطل على المسبح، مع تناول الوجبات اللذيذة والأطباق الجديدة مثل السلطات،الشوربات، المشاوي، الحلويات والمشروبات الساخنة والباردة، لكن يجب الحجز مسبقاً.

لوسو كافيه ولاونج لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

لوسو كافيه ولاونج من اللونجات والكافيهات التي تعرض شاشات عملاقة ومريحة للمشاهدة وذلك لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، وسط أجواء مليئة بالتصفيق والحماس، مع العائلة والأصدقاء.

لوسو كافيه ولاونج الذي يقع في شارع الجامعة، وهو بطراز من الريف الإيطالي، ويقدم ألذ العصائر الطبيعية، والمقبلات مثل ناتشوز وفشار وبافيلو تندر، والمقبلات الساخنة، السلطات، الشوربات، البيتزا، الباستا والمشاوي، وبالإضافة إلى المشروبات الساخنة والبارده.

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