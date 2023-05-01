يصادف الأول من مايو في كل عام عيد العمال الذي يحرص العالم على تقدير العامل فيه سواء رجل او امرأة، وفي هذا المقال نقدم أفضل أفضل عبارات تهنئة بعيد العمال للأم:

أفضل عبارات تهنئة بعيد العمال للأم

من أين لي بكلمات تستطيع أن تعبر عن حجم المحبة التي أحملها في لك يا أمي العاملة، كل عام وانتِ بألف خير.

في عيد العمال يا أمي الغالية... كل عام وأنتِ بخير.

يا رب ارزق أمي العاملة الصحة والعافية والقوة.

في عيد العمال كل عام وأنت بصحة وسلامة يا رب.

كل عيد عمال وأنتم بخير.

شعر عن العمال قصير جدا

فيما يلي شعر عن العمال قصير جدا عن اتقان العمل:

أيّها العمال أفنوا العمر كداً واكتساباً واعمروا الأرض

فلولا سعيكم أمست يباباً أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم

جناباً إن للمتقن عند الله والناس الثوابا أرضيتم أن ترى

مصر من الفن خرابا بعد ما كانت سماءً للصناعات وغابا اطلبوا

الحق برفقاً واجعلوا الواجب دابا واستقيموا يفتح الله لكم باباً فباباً

كلمة قصيرة عن عيد العمال

في عيد العمال 2023 ما توفيك بالكلمات ولا الجمل، تعيش كل لحظة ويوم على الأمل الدائم.

بجهد وتعب متواصل حياً على العمل متواصل، كل ساعة، كل دقيقة و يوم وعام والفرحة على الوجوه تكتمل بالبهجة والسرور.

عيد العمال هو من أجمل الأيام في السنة، فيه الخير والمحبة والسلام والرخاء، حقكم ما نوفيه بالشعارات والكلام والعبارات.

نحمل محبتكم ومعزتكم بالقلب على الدوام مهم حصل.

كل أول مايو وأنتم بخير.

أكتبلكم المحبة بروحي وبدمي وبكل جزء من جسمي، أنتم أهلي وأولاد خالتي وأولاد عمي وإخواني، عمال العروبة صرتم همي، أحييكم بالمودة.

من الأعماق نقدم لكم أجمل التهاني والتبريكات.

برقية تهنئة بعيد العمال

من أجمل برقية تهنئة بعيد العمال كل عام وأنتم صناع الوطن.

العمل بجهد يبعد عن الإنسان ثلاثة شرور، السأم والرذيلة والحاجة.

كل ما هو عظيم وملهم صنعه إنسان عمل بحرية.

أنتم الذين بنيتم الأجيال والأوطان بأفعالكم الرائعة ها أنتم اليوم ندعو لكم الله يعطيكم من خيراته.

يحقق آمالكم وأمانيكم ولا يحرم الوطن من أمثالكم، كل عام وأنتم بألف خير.

عبارات شكر وتقدير عن عمال النظافة

رسائل عن عيد العمال