البوابة - بدأ العد التنازلي للاحتفال بـ "عيد الأم" والذي يصادف في 21 مارس من كل عام تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لجهود وتضحيات الأمهات، لا يزال أمامكِ وقت للاحتفال مع والدتك وإهدائها هدية تنال إعجابها وتدلليها في هذا اليوم المميز.

دعونا نستعرض معًا 10 أنشطة للأم وابنتها في عيد الأم:

الذهاب أنتِ ووالداتك في رحلة حول الطبيعة ويمكنك اصطحاب العائلة أيضاً للاستمتاع بالطبيعة الخلابة أو الذهاب إلى حديقة مليئة بالزهور الملونة التي تجلب الطاقة الإيجابية لوالدتكِ.

إذا كانت والدتك من محبي القراءة يمكنكم الذهاب إلى نادي للكتاب والاشتراك به ومناقشة محتوى الكتاب سويًا.

الذهاب إلى منتجع صحي أو سبا للحصول على جلسة مساج للعناية بالجسم والبشرة أو عمل جلسة بديكير ومناكير أو تصفيف الشعر.

الذهاب إلى المول للتسوق وشراء منتجات لوالدتكِ مثل مستحضرات تجميل، ملابس جديد تناسب شهر رمضان المبارك، عطر، اكسسوارات.

الذهاب لعمل جلسة يوجا والاستمتاع بنشاط مشترك والاستفادة منه.

القيام أنتِ ووالدتك بصنع كيكة أو عمل معجنات والاستمتاع بوقتكما سويًا وتناولها مع العائلة.

إذا كانت والدتك من محبي السفر خططا من الآن للسفر واختيار وجهة سياحية تناسبها والوقت المناسب لها.

الذهاب إلى المطعم المفضل لوالدتك وتناول وجبة الفطور أو الغذاء معها والاستمتاع بالطعام الذي تحبه مع فنجان من القهوة أو الشاي.

قضاء وقت ممتع في المنزل لمشاهدة الفيلم المفضل لها أو مسلسل أو مسرحية مع تناول المقبلات اللذيذة مع شيبس وديب، ترمس، كستنا، بوشار.

تعلم هواية جديدة مشتركة بينكم مثل تعليم الخياطة أو الفنون أو المصنوعات اليدوية.

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