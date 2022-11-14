مع بدء وصول فصل الشتاء، يبحث كثيرون لقضاء عطلة عيد الكريسماس في وجهات سياحية تكون مشمسة ودافئة، تابعوا معنا في هذا المقال عن أفضل 8 وجهات سياحية لقضاء عطلة عيد الكريسماس، وتمتعوا بإجازة مميزة لقضاء عطلة مميزة في عيد الكريسماس.

أفضل 8 وجهات سياحية لقضاء عطلة عيد الكريسماس

بيت لحم لقضاء عطلة عيد الكريسماس

بيت لحم في فلسطين تعتبر من الوجهات سياحية التي يمكنك زيارتها في عطلة عيد الكريسماس، وسط الأجواء الاحتفالية التقليدية في عيد الكريسماس، وتتيح مدينة بيت لحم الفلسطينية فرصة رائعة لقضاء ليلة عيد الكريسماس في ساحة المهد ببيت لحم وذلك وسط أشجار الكريسماس الجميلة والمفعمة بالأمل والحب.

نيويورك لقضاء عطلة عيد الكريسماس

نيويورك من الوجهات سياحية التي يمكنك زيارتها في عيد الكريسماس لقضاء عطلة لا تعوض مع الشريك أو العائلة، نيويورك نجحت في أن تصبح واحدة من أجمل مدن العالم خصوصاً في فترة عيد الكريسماس، عزيزي القارىء عند ذهابك إلى نيويورك يمكنك الاستمتاع بأضواء لامعة وبراقة مع قطرات ثلج متساقطة وأطول شجرة كريسماس في العالم تتوسط في ميدان روكفلر.

شاطئ بوندي لقضاء عطلة عيد الكريسماس

شاطئ بوندي في أستراليا هو من أجمل الوجهات سياحية التي يمكنك زيارتها في عطلة عيد الكريسماس، ومع اقتراب 25 ديسمبر/ كانون الأول يجذب شاطئ بوندي الاسترالي الجميل السياح من جميع أنحاء العالم، ويتيح الشاطئ للسائحين فرصة جميلة للاستمتاع بتجربة الاحتفال بعيد الكريسماس كاملة، والاستمتاع بأشعة الشمس الذهبية والرمال الصفراء، فضلاً عن السماح لهم بممارسة رياضة ركوب الأمواج، والمشي خصوصاً في الصباح الباكر.

قرية سانتا كلوز لقضاء عطلة عيد الكريسماس

قرية سانتا كلوز في فنلندا تعد من الوجهات السياحية التي يمكنك زيارتها في عطلة عيد الكريسماس مع العائلة أو مع شريكك، وإذا كنت من محبي شخصية العجوز المرح ببدلته الحمراء المحملة بالهدايا، وسانتا كلوز، عليك التوجه إلى قرية سانتا كلوز في فنلندا في أقرب فرصة ممكنة، ويمكنك الاستمتاع بطبقة الثلج التي تغطي المدينة والغابات، بالإضافة إلى الملاهي الخاصة بقرية سانتا كلوز.

دبلن لقضاء عطلة عيد الكريسماس

دبلن الموجودة في أيرلندا تعتبرمن الوجهات سياحية التي يمكنك زيارتها في عطلة عيد الكريسماس، حيث تمتلك إيرلندا الكثير من أنشطة الاحتفال بعطلة عيد الكريسماس، وأبرزالأنشطة هي السباحة في بحر الأربعين قدماً ليلة 25 ديسمبر، وتتيح دبلن للمواطنين والزوار فرصاً للاستمتاع بالمناسبة الاحتفالية، إذ تقيم سوقاً ضخماً يمتد لـ12 يوماً في منطقة دوكلاندر،ويضم كل تجهيزات الكريسماس مثل الزينة،الأضواء، وأحذية التزلج.

نورنبرج لقضاء عطلة عيد الكريسماس

نورنبرج في ألمانيا تعتبر من الوجهات سياحية المميزة لقضاء عطلة عيد الكريسماس، وتعتبر جميلة لمحبي هدايا عيد الميلاد المجيد والتسوق في مدينة نورنبرج الألمانية، والتي تتيح كل المستلزمات من حلويات خاصة للكريسماس وشموع وزينة.

زيورخ لقضاء عطلة عيد الكريسماس

زيورخ في سويسرا وهي من أفضل الوجهات السياحية التي يمكنك زيارتها في عطلة عيد الكريسماس،وهي من الدول التي تجذب السائحين طوال العام، لكن تتضاعف جاذبيتها خلال فترة عطلة عيد الكريسماس، مع طقسها الجميل والمميز وجبالها الساحرة وشوارعها المميزة المغطاة بالشوكولاتة والثلج السويسرية المعروفة، وتمتلك زيورخ السويسرية سوقاً ضخماً وكبيراً وذلك لشراء مستلزمات عيد الكريسماس، وأيضاً تتيح للسياح فرصة مميزة للتنزه في شوارعها والاستمتاع برؤية أشجارعيد الكريسماس المنتشرة في كل مكان.

طوكيو لقضاء عطلة عيد الكريسماس

طوكيو في اليابان من أجمل الوجهات سياحية التي يمكنك زيارتها في عطلة عيد الكريسماس،حيث تمتلك طقوساً خاصة بها خلال احتفالات عطلة عيد الكريسماس، وذلك عن طريق تناول الدجاج المقلي اللذيذ والكعك الإسفنجي المغطى بالفراولة والكريمة الشهية.

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