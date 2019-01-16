8 أفكار لـ تغيير روتين الحياة الزوجية

تبادل الهدايا مهما كانت بسيطة بين الزوجين

بداية الزواج تكون الحياة مليئة بالرومانسة والهدوء والسكون ثُم ينشغلُ الزوجان في مهامّهما اليوميّة، ويتضح ذلك جلياً بعد ولادة الطفل الأول، إذ تنشغل الزوجة بالطفل الجديد، وقد تبالغ بعض السيدات بانشغالها لتصلَ إلى الحد الذي تنسى فيه القيام ببعض الأمور البسيطة التي يحتاجُها الزوج.

لكن بالرغم من صعوبة إيجاد الوقت اللازم للاهتمام بالزوج خاصة إن كانت الزوجة تعمل ولديها أطفال، إلا أنه بقليل من التنظيم يُمكن لكلا الزوجين تغيير روتين الحياة الزوجية من خلال الأفكار التالية:

1- تبادل الهدايا مهما كانت بسيطة بين الزوجين، خاصّة إن لم يكن هناك مناسبة، فهذه الهدية ستُعبر عن حب الزوج لزوجته والعكس، حتى لو كانت بسيطة.

2- التعبير عن حب كلّ من الطرفين للآخر من خلال كتابة كلام جميل ومُعبّر على قصاصات من الورق ووضعها في محفظة الزوج مثلاً.

3- تحضير عشاء وتناوله على ضوء الشموع قبل قدوم الزوج من عمله، أو أن يدعو الزوج زوجته لتناول العشاء في مكان هادئ.

4- تخصيص وقت لجلوس كلا الزوجين وحدهما، ومشاهدة فيلم رومانسيّ مثلاً.

5- اهتمام الزوجة بأناقتها وجمالها وتغيير شكلها بين فترة وأخرى من خلال صبغ الشعر أو قصه بشكل مختلف، وكذلك لبس ما يتناسب مع الموضة داخل المنزل.

6- يمكن إهداء الورود للطرف الآخر، كتعبيرٍ عن الحب بين الزوجين.

7- على الزوجة أن تكون منظّمة في منزلها، بحيث تحاول قدرَ الإمكان تحديد مواعيد لتناول الطعام، وأن يبقى بيتها مرتّباً ونظيفاً طوال الوقت، وأن يكون هناك موعد ثابت لنوم أطفالها.

8- تجديد وتغيير في ديكور المنزل يُغيّر من روتين الحياة الزوجيّة، حيث سيسعد كلا الطرفين بهذا التجديد. القيام بمفاجأة للزوج أو الزوجة تجعلُ الطرف الآخر يشعُر بالسعادة لأمر غير متوقّع، كأن يأتي الزوج مصطحباً معه تذاكر للسفر مع زوجته إلى إحدى الأماكن الجميلة.

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