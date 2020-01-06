أكلات شتوية: مفتول بالدجاج والحمص

المفتول هو أحد الأطباق الفلسطينيّة الشعبيّة يتكوّن من حبيبات أو كرات المفتول الصغيرة التي يتمّ إعدادها يدويّاً في المنزل، أو يتمّ شراؤها جاهزة من الأسواق، وهذا الطبق يتمّ تحضيره في المناسبات الشعبيّة في فلسطين كونه من الأطباق الشعبيّة.

ويقدّم عادةً في الأعياد والمناسبات. تختلف بعض المكوّنات في تحضيره بحسب المناطق المختلفة ولكنه غالباً ما يحضّر من البرغل، الدقيق الأبيض والأسمر، اللحم،أو الدجاج البلدي، الفلفل، الكمون، الملح. أما اليخني فتتكوّن من اليقطين، البصل، الطماطم، الجزر، الحمص، مرق اللحم، الفلفل والملح.

ويختلف صنعه من بلد إلى آخر ففي فلسطين والأردن تجد هذا الطبق يضاف له أحيانا الطماطم المعصوره وأحيانا الطماطم المقشرة والمقطعة بعد فتل المفتول وتكوينه يتم تهبيله أي طبخه على بخار الماء المغلي ويحفظ في المجمدة لحين استخدامه وغالبا ما يفضّل أن يطبخ الدجاج واليخنه وتضاف طبعا بهارات عين الجرادة والبصل وزيت الزيتون والملح والكمون لتضفي النكهة الخاصة التي يتميز بها المفتول.

مقادير مفتول بالدجاج والحمص:

- خمس بصلات كبيرة مقطعة إلى شرائح.

- كيلو غرام من الدجاج. ملعقتان كبيرتان من الملح.

- كوب من الحمص مسلوق.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- سبع حبات من الهيل الصحيح.

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

مقادير خليط المفتول:

- ملعقة صغيرة من الملح.

- نصف كيلو غرام من المفتول.

- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

- ملعقة كبيرة من الكراوية المطحونة.

طريقة تحضير مفتول بالدجاج والحمص:

- أولاً يفضل وضع الدجاج في قدر عميق وغمره بالماء وتركه حتى غليانه على نار قوية لعدة دقائق.

- ثمّ إزالة الرغوة عن سطح الدجاج، ثمّ إضافة البصل، والهيل، والملح، والفلفل والكركم.

- يجب تركه حتى غليانه على نار حرارتها متوسطة حتى نضوج الدجاج، وعدم تصفية المرق وعدم التخلص من البصل.

- ثم ضع كوبين من مرق الدجاج، والبصل في قدر.

- ثمّ وضع الدجاج المسلوق، وإضافة الحمص المسلوق وتركه حتى غليانه لمدّة عشر دقائق، والاحتفاظ به ساخناً.

- تسخين الزيت في قدر آخر ثمّ إضافة المفتول والتقليب قليلاً حتى تغطية حبات المفتول في الزيت.

- ثمّ إضافة كوبين من مرق الدجاج، والملح، الكراوية، والتقليب حتى اختلاطه.

ثمّ تخفيف النار وتركه لمدّة من عشر إلى خمس عشرة دقيقة حتى نضوجه مع التقليب من حين لآخر.

- وضع المفتول داخل طبق التقديم، ووضع مرق الدجاج والحمص فوقه وتقديمه ساخناً، وصحتين وعافية.

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