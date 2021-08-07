أنواع من الشاي لتحسين المزاج.. تعرف عليها

لاكتئاب هو أحد مشكلات الصحة العقلية الرئيسية التي يواجهها عدد كبير من الناس في جميع أنحاء البلاد. يمكن أن يحدث الاكتئاب بسبب عدد من العوامل ويؤثر على شعورك أو تصرفك أو اهتماماتك اليومية، ويمكن وصفه بأنه شعور عام بالحزن.

غالبًا ما يشرب الناس الشاي لتحسين مزاجهم والحفاظ على انتعاشهم. على الرغم من أن الشاي الذي يستهلكه غالبية الناس ليس شاي أعشاب ولا يعطي أي إحساسًا مهدئًا. وفي هذا التقرير، توصلنا إلى 5 أنواع من الشاي يمكن أن تساعدك على رفع مزاجك وكذلك تقليل الاكتئاب أو منعه.

شاي البابونج

يتكون هذا الشاي من الزهور بمذاقه المميز للغاية. لسبب واضح، يتم استخراج الزهرة المستخدمة في شاي البابونج من نبات البابونج. يشتهر هذا الشاي بقدرته الرائعة على استرخاء الجسم والمساعدة في تخفيف التوتر الناتج عن الاكتئاب.

يزيد التوتر المستمر من شدة الاكتئاب، وبالتالي فإن هذا الشاي يمكن أن يقلل بشكل كبير من أعراض الاكتئاب والقلق. ويحتوي شاي البابونج على مضادات أكسدة كبيرة تؤثر على الناقلات العصبية الموجودة في مستقبلات الدماغ التي تريح الشخص وتحسن النوم أيضًا. يمكن تناول شاي البابونج قبل النوم أو بعد الإفطار.

الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر بشكل كبير علي تقليل أعراض الاكتئاب والقلق. وهي من أصح المشروبات التي يتناولها الناس بأعداد كبيرة، كما انه مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا التي لها فوائد؛ بمافي ذلك تحسين التفكير، الحماية من السرطان، والمساعدة في فقدان الدهون، وتقليل اضطرابات الصحة النفسية.

يمكنك تناول الشاي الأخضر مرتين في اليوم، ومن الأفضل تناول الشاي الأخضر في الصباح قبل تناول الإفطار كبديل للشاي العادي. قد يساعدك الشاي الأخضر أيضًا على التخلص من الاكتئاب والقلق. يحتوي على نسبة عالية من الكافيين والأحماض الأمينية L-theanine وهو مفيد جدًا في تقليل الاكتئاب.

شاي بلسم الليمون

يتميز هذا الشاي بنكهة مميزة للغاية، ويعتبر شاي بلسم الليمون مفيدًا للغاية لأنه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة المعروفة بتقليل مستويات التوتر. هذا الشاي ينتمي إلى عائلة شاي النعناع ويقدم مزيجًا رائعًا من المذاق الجيد والانتعاش.

ووفقًا لدراسة نشرت في " Neuro-Chemical Research"، فقد ثبت أن شاي بلسم الليمون فعال في زيادة مستويات مادة (GABA) التي تحسن المزاج في الجسم. كما أنه يقلل من مستويات الكورتيكوستيرون التي تطلق القلق والمواد الكيميائية المرتبطة به من الدماغ.

ويمكن أن يظهر شاي بلسم الليمون تأثيره خلال 15 يومًا من الاستهلاك المنتظم، فهو يقلل من القلق والاكتئاب، بالإضافة إلى قدرته لي تقليل الأرق وتحسين الوظيفة الإدراكية للفرد.

شاي اشواغاندا

ينصح الخبراء بهذا الشاي بشدة ويتم التعامل معه على أنه دواء عشبي أيضًا، من المعروف أن أشواغاندا يدير مستويات التوتر واضطرابات الصحة العقلية الأخرى، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك، تعزيز وظائف المخ، وتقليل القلق والاكتئاب، ويخفض مستويات السكر في الدم ومستوى الكورتيزول في الجسم.

بخلاف ذلك فهو مفيد أيضًا في تحسين المناعة مما يزيد من مستويات الدوبامين في الجسم ويقلل من هرمونات التوتر وكذلك أعراض الاكتئاب. إنه أحد أنواع شاي الأعشاب التي لها فوائد عديدة على الصحة.

شاي الجينسنغ

يساعد هذا الشاي علي تقليل الاكتئاب والقلق، كما أنه يقلل من الشعور بالإرهاق الذي يؤدي إلى الاكتئاب وهو فعال للغاية ضد الإجهاد الهرموني أو الإجهاد المكتبي، كما أنه فعالًا جدًا في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الوظيفة الإدراكية مما يحسن من مشكلة الاكتئاب.

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