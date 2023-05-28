بدأ تجهيزات حفل الزفاف الملكي لولي العهد الأردني سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني Crown Prince Hussein على خطيبته الأميرة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ في قصر الزهران في العاصمة الأردنية عمان، وفيما يلي إطلالات الأمير الحسين بن عبدالله الثاني... أناقة وفخامة:

ولد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني 28 حزيران/يونيو عام 1994 ميلادية، وهو أكبر أنجال جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وهو السليل الثاني والأربعون للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولديه شقيق واحد هو صاحب السمو الملكي الأمير هاشم وشقيقتان؛ صاحبتي السمو الملكي الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

وصدرت الإرادة الملكية السامية في 9 رجب سنة 1430 هجرية، الموافق 2 تموز عام 2009 ميلادية، بتسمية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولياً للعهد، وذلك اقتداء بنهج والده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسيرة أجداده الهاشميين في التواصل مع أبناء الشعب الأردني.

يحرص الحسين بن عبدالله الثاني على مرافقة والده في زياراته وجولاته التفقدية لمختلف محافظات المملكة،و كما يرافق جلالة الملك عبدلله الثاني في عدد من النشاطات الرسمية والعسكرية محلياً ودولياً، وعين سمو ولي العهد نائباً لجلالة الملك عدة مرات.

وفي عام 2017 تخرج ولي العهد من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، وهو يحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وفي 2012 أنهى سمو ولي العهد تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن، وفي عام 2016 حصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية.

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