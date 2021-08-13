اتبعي هذه الخطوات للتخلص من الصداع المزمن

جميعنا نمر بالصداع بين الحين والآخر، سواء كان ذلك بعد يوم طويل في العمل أو قبل اقتراب موعد تسليم المشروع في العمل، وهذا أمر طبيعي، ولكن بعض الناس يواجهون هذه المشكلة يوميا، ويمكن أن يؤدي الصداع المستمر إلى تقلبات مزاجية حادة وعرقلة الحياة اليومية، ولذلك نسرد فيما يلي طرق التعامل مع الصداع المزمن:

الطعام الصحي

قد يكون نظامك الغذائي المعتاد من العوامل المساهمة في الصداع المزمن، وقد يسبب الإفراط في تناول الكافيين والشاي والكحول والوجبات الخفيفة المالحة والأطعمة المصنعة الصداع، ولذلك عليك تجنب هذه الأطعمة، واستبدالها بأطعمة صحية.

وضع الجسم

يمكن أن يعرضك وضع الجسم السيء لخطر الإصابة بالصداع، حيث يمكن أن يؤدي انحناء كتفيك والجلوس في أوضاع غير سليمة إلى إجهاد رأسك ورقبتك وكتفيك، مما يؤدي إلى ما يعرف بصداع التوتر.

التوتر

التوتر هو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في حدوث صداع التوتر والصداع النصفي، وإذا كنتِ من أولئك الذين غالبًا ما يعانون من مشكلة الصداع، فحاولي تخفيض مستوى التوتر الذي تتعرضين إليه، وحينها يمكن أن يؤدي التأمل أو تمارين التنفس أو اليوغا أو حتى المشي لمسافة قصيرة في منتصف اليوم إلى تهدئة عقلك وتقليل مستوى التوتر.

تجنب التدخين

التدخين مضر للغاية بالصحة ويؤثر على صحة أمعائك ويقلل أيضًا من صحتك المناعية، ويمكن أن يساهم بشكل غير مباشر في حدوث الصداع، وخاصة عند تدخين الكثير من السجائر في اليوم أو تناولها على معدة فارغة، وهذا لأن النيكوتين يضيق الأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم في الدماغ، مما يؤدي إلى ألم نابض.

جدول النوم

بعد العمل طوال اليوم، يحتاج جسمك إلى وقت للراحة وتجديد طاقته، ويمكن أن تؤدي قلة النوم إلى الصداع وزيادة الوزن وتقليل مستوى التركيز.

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