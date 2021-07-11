استخدمي الطرق التالية في حماية رضيعك من وباء كورونا

منذ حوالي عامين وينتشر وباء كورونا في جميع انحاء العالم، مما اثار قلق الاسر من التعرض للأطباء والمستشفيات التي قد تكون موبوءة بالفيروس خلال الحمل والولادة، ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان يعتبر الشاغل الأساسي للأم هو حماية المولود ذا المناعة الضعيفة من الفيروس منذ لحظة ولادته، ولتحقيق ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الحماية أولوية

في العادة قد تقتضي التقاليد الاجتماعية تقديم المولود الجديد إلى العائلة والأصدقاء، الامر الذي قد يتضمن الاحتضان والتقبيل وخرق كل قواعد التباعد الاجتماعي، ولكن يجب أن تضعي حماية طفلك من الفيروس أولوية قبل أي اعتبار آخر.

الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية هي حجر أساس مناعة طفلك ونموه، وتشير الدراسات إلى أن الرضاعة الطبيعية تجعل الأطفال أكثر مقاومة للفيروس، وفي بعض الأحيان تجعل تأثيره ضعيف أو معدوم.

استشارة الطبيب

يجب أن تتجنبي زيارة المستشفيات بقدر المستطاع لتجنب التعرض للفيروس، ولكن هذا الامر لا يعني أنكِ لا تستطيعين استشارة طبيبك إذا شعرت أنتِ أو طفلك أي إزعاج، بل ويجب أن تستشيري الطبيب قبل الذهاب إلى المستشفى دون داعي.

الصحة والنظافة

احرصي على نظافة بيئة طفلك والتزمي بقواعد النظافة والصحة العامة بقدر الإمكان حول طفلك، بما في ذلك تغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس وارتداء الكمامة عند الإصابة بالبرد والانفلونزا، ولكن احرصي على ألا يرتدي طفلك الذي يقل عمره عن عامين للأقنعة الطبية لأنها قد تعيق تنفسه.

التطهير

لا تسمحي بدخول أي شيء أو شخص لمنزلك دون تطهيره، وإذا كان ذلك غير ممكن مع بعض الأشخاص تجنبي تعاملهم مع طفلك دون ارتداء قناعا طبيا.

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