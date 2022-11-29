هل تتنابع مباريات كأس العالم 2022؟ هل ترغب في تناول اشهر الحلويات السعودية لدعم المنتخب السعودي؟ في هذا المقال نقدم اشهر وألذ الحلويات السعودية للاستمتع في تناولها خلال مشاهدة المباريات.

اشهر الحلويات السعودية لدعم المنتخب السعودي

المصابيب لدعم المنتخب السعودي

المصابيب أو المراصيع من اشهر الحلويات السعودية لدعم المنتخب السعودي، وهي من الحلويّات الشعبية السعودية الخفيفة سهلة التحضير، وتعتبر من الحلويات التي تقدم كثيراً في شهر رمضان المبارك وفي موسم الأعياد، وسبب تسميتها ببهذا الإسم لأنها تصب بالصاج، وتتكون المصابيب من رقائق الخبز من الدقيق الأسمر "دقيق البر" ويرش عليها حبة البركة السوداء أو السكر الناعم، وهي تقدم مع العسل أو القشطة والمكسرات حسب الرغبة.

لقمة القاضي لدعم المنتخب السعودي

لقمة القاضي من الحلويّات الشعبية السعودية سهلة التحضير وغير مكلفة، والتي تُسمى في الخليج باسم اللقيمات وهي كرات من العجين المخمر والمقلي في الزيت و المغموس بالقطر، ويمكن تقديمها مع القهوة السعودية.

الكليجة لدعم المنتخب السعودي

الكليجة من اشهر الحلويات السعودية المناسبة لدعم المنتخب السعودي وتقدم أيضاً في شهر رمضان المبارك، وتعود حلويات الكليجة إلى منطقة أهل القصيم، وعمرها أكثر من 300 سنة، وتتكون الكليجة من الطحين و السمن والسكر، وتحشى بالهيل والقرفة والسكر والزنجبيل.

الحنيني لدعم المنتخب السعودي

الحنيني من الحلويات المشهورة في السعودية وهي سهلة التحضير وتقدم في شهر رمضان بعد الإفطار مع قهوة سعودية بالزعفران، وتشتهر المنطقة الشمالية والوسطى بهذا الحلى الشعبي، الذي يتكون من التمر المهروس والخبز المصنوع من دقيق القمح.

العريكة لدعم المنتخب السعودي

العريكة من الحلويات المشهورة في السعودية، وهي من الحلويات الشعبية وسهلة التحضير وهي غنية بالمعادن والفيتامينات، وتساعد الجسم بإمداده بالطاقة، وتعالج الإمساك وتعالج أيضاً أمراض القلب.

العريكة هو حلو يشتهر بشكل خاص عند أهل الجنوب، وهو يتكون من خبز بر يفرك باليدين ويوضع في اناء يخرم من منتصفه ليصب فوقة السمن العسل والتمر.

المعصوب لدعم المنتخب السعودي

المعصوب من أشهر الحلويات في السعودية واليمن، ويعتبر من الأطباق المشهورة في شهر رمضان المبارك بعد وجبة الإفطار.

المعصوب هو من الحلويات سهلة التحضير في المنزل ويتزايد الطلب عليها في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بالطاقة والدفىء، وهي تحتوي على أنواع متعددة مثل المعصوب بالقشطة، المعصوب الملكي، والمعصوب بالتمر، والمعصوب العادي، والمعصوب بالموز، و يطلق عليها " المرسى "، وهي خبز مفتت يخلط مع الموز والعسل والسمن، و البعض يضيفون إليه القشطة لكن مع القشطة تكون أدسم.

الدبيازة لدعم المنتخب السعودي

الدبيازة من الحلويات الشعبية والمشهورة وتعتبر أيضاً من الأطباق الحجازية الموروثة في المملكة العربية السعودية، الدبيازة من أشهر الحلويات من أهل المنطقة الغربية، ومن أهم مكوناتها قمر الدين وبعض أنواع المكسرات.

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