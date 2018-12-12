10 أطعمة تسهم في معالجة الإسهال

الإسهال هو أحد اضطرابات الجهاز الهضمي

الإسهال هو أحد اضطرابات الجهاز الهضمي ويعد عرضاً مصاحباً لمرض وليس مرضاً بحد ذاته، وله أسباب عديدة، وهو أن يكون البراز رخواً، وليس كقوامه الطبيعي، وهو ليس أمراً خطيراً ولكنه يتطلب العلاج، حيث إنّ الجسم يفقد الكثير من الأملاح المعدنيّة والسوائل بسببه، ويكون عرضة للجفاف.

وتوجد عدة أطعمة تسهم في معالجة الإسهال، ويمكن حل المشكلة بتناولها مثل:

1- الجرجير والحبة السوداء: يمكن عمل مزيج من عصير الجرجير ومسحوق الحبة السوداء وشربه مرتين في اليوم.

2- قشر الرمان: عمل مغلي من قشور الرمان في كوبين من الماء، وشرب كوب مرتين في اليوم.

3- القرفة: وضع عود من القرفة في مقدار كوب من الماء وغليه، ثم شربه مرتين في اليوم.

4- بذور الحلبة: مزج ملعقة من بذور الحلبة مع القليل مع لبن الزبادي، ويؤكل ثلاث مرات في اليوم.

5- الكمون: يشرب مغلي الكمون مرتين في اليوم، أو تُمزج بذوره مع لبن الزبادي وتؤكل.

6- خل التفاح: مزج ملعقة صغيرة من خل التفاح الطبيعيّ مع كوب من الماء، وشربه مرتين في اليوم.

7- الزنجبيل: يتم تحضير كوب من شاي الزنجبيل باستخدام شرائح طازجة، أو جافّة، وتُشرب مرتين في اليوم، كما يمكن عمل مزيج مكوّن من ملعقة طعام من مطحون الزنجبيل، والكمون، والقرفة، بالإضافة لملعقة من عسل النحل الطبيعي، ويؤكل مقدار ملعقة صغيرة ثلاث مرات يوميّاً.

8- البابونج والنعناع: تؤخذ ملعقة صغيرة من أزهار البابونج المجففة مع بعض وريقات نعناع أخضر، ثم يتم إضافة مقدار كوب من الماء المغلي ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يشرب، وتكرر العمليّة ثلاث مرات في اليوم.

9- قشر البرتقال: تغسل حبة البرتقال بالماء جيّداً؛ لإزالة الأوساخ وآثار المبيدات عليها، ثم تُقشّر وتُفرم القشرة فرماً ناعماً، وتوضع في كوب ماء مغلي، ويشرب مرتين إلى ثلاثة يوميّاً.

10- زيت الحبة السوداء: تضاف ملعقة من زيت الحبة السوداء إلى القليل من الزبادي ويؤكل الخليط مرتين يوميّاً.

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