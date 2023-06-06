البوابة - ماذا تعرف عن الآداب الملكية؟ يمكن أن تقودك وظيفتك أو مركزك إلى لقاء كبار الشخصيات في الدولة أو ربما الحصول على دعوة لحضور حدث ملكي، لذلك إذا لم تكن مستعدة قد تقع في أخطاء البروتوكول وتعرض نفسك للإحراج. لذا من المهم أن تعرف الآداب المناسبة. فيما يلي بعض النصائح حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله عند مقابلة أحد أفراد العائلة المالكة:

الآداب الملكية : نصائح ومحاذير مقابلة أفراد العائلة المالكة

من أهم البديهيات في الآداب الملكية:

اللباس المناسب. عند حضور حدث ملكي ، من المهم ارتداء ملابس مناسبة. هذا يعني ارتداء الملابس الرسمية ، مثل البدلة أو اللباس.

خاطب أفراد العائلة المالكة بشكل صحيح. عند مخاطبة أحد أفراد العائلة المالكة ، من المهم استخدام لقبه الصحيح. على سبيل المثال ، يمكنك مخاطبة الملكة باسم "جلالتك" و "جلالتك" و "صاحب السمو الملكي".

التحية الملكية. عند مقابلة أحد أفراد العائلة المالكة ، من المعتاد الانحناء عامودياً. يجب أن ينحني الرجال من الخصر ، بينما يجب أن تنحني النساء عن طريق ثني ركبتيهن وخفض رأسهن.

لا تلمس أحد ولا تعرض المصافحة أولاً . ليس من المعتاد مصافحة أحد أفراد العائلة المالكة. بدلاً من ذلك ، يجب عليك ببساطة إيماء رأسك بلطف، لا تحاول لمس أو المزح مع أفراد العائلة المالكة باليد.

لا تدخن أو تشرب الكحول. لا يسمح بالتدخين وشرب الكحول في حضور العائلة المالكة.

لا تلتقط صورًا أو مقاطع فيديو. لا يجوز التقاط صور أو مقاطع فيديو للعائلة المالكة دون إذنهم.

التزم بالآداب العامة للمخاطبة. من المهم أن تكون حريصاً على كلامك عند مقابلة أحد أفراد العائلة المالكة. هذا يعني أن تكون مهذبًا وتجنب أي سلوك فظ أو مسيء. أو إيماءة غير واضحة.



باتباع هذه النصائح ، يمكنك التأكد من أنك تترك انطباعًا جيدًا عند مقابلة أحد أفراد العائلة المالكة.





الآداب الملكية : نصائح ومحاذير مقابلة أفراد العائلة المالكة

فيما يلي بعض النصائح الإضافية حول الآداب الملكية:

1. كن في الموعد المحدد. الالتزام بالمواعيد مهم عند حضور حدث ملكي.

2. كن مهذبًا ومحترمًا. كن دائمًا مهذبًا ومحترمًا للعائلة المالكة والضيوف الآخرين.

3. لا تتحدث عن مواضيع مثيرة للجدل. تجنب الحديث عن السياسة أو الدين أو غيرها من الموضوعات المثيرة للجدل.

4. لا تتذمر. ليس من الأدب الشكوى من الطعام أو الطقس أو أي شيء آخر.

5. لا تنحاز. إذا كان هناك خلاف ، فمن الأفضل الابتعاد عنه.

6. لا تكن عدوانياً. تجنب أي سلوك عدواني ، مثل الدفع أو الدفع.

7. كن ضيفًا جيدًا. استمتع بنفسك وتأكد من أنك ضيف جيد للضيوف الآخرين.



باتباع هذه النصائح ، يمكنك التأكد من حصولك على تجربة ممتعة لا تُنسى عند حضور حدث ملكي.

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