الأجواء الشتوية تسبب المزاج السيء لبعض الأبراج، تعرفوا عليها!

فصل الشتاء بالنسبة لمولود برج السرطان، يعني أن يبقى عالقاً في المنزل

في الوقت الذي يمثل فيه فصل الشتاء، عشقا حقيقياً لدى البعض، فإنه يعد بوابة الجحيم النفسي، لدى البعض الآخر، إذ إن الأجواء الشتوية ببرودتها وتقلباتها، تكون سبباً في سيطرة المزاج السيىء على البعص، وبخاصة مواليد الـ"أبراج" التالية.

برج الجدي:

مواليد برج الجدي لا يفضلون فصل الشتاء، لأسباب عدّة، أولها أنه الفصل الذي يزيد فيه عمرهم عاما، كما أنهم يشعرون بأن أجواء الشتاء محبطة وطقسه كئيب، إلى جانب أنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على الإنجاز في العمل، بسبب برودة الطقس، وهذا ما يجعل مزاجهم العام غير جيد في الشتاء.

برج الأسد:

أما مولود برج الأسد المحب للانطلاق والمغامرة، فهو يشعر بأن الأحوال الجوية الشتوية، تعمل على تشكيل عائق بينه وبين أنشطة الحياة الممتعة، التي يريد القيام بها، كما أن فصل الشتاء يعني أدوار برد متعددة، تشعر هذا المولود بأكثر ما يكرهه، وهو التعب والمرض، وهذا ما يجعله من بين الأبراج التي لا تفضل هذا الفصل.

برج السرطان:

فصل الشتاء بالنسبة لمولود برج السرطان، يعني أن يبقى عالقاً في المنزل، وهذا يشعره بمزاج سيىء وكسل، فتجده في هذا الفصل جالساً على الأريكة يحتسي شراب الشوكولاتة، ويشاهد الأفلام، وهذا ما يجعله في مزاج هادئ، وحزين بعض الشيء.

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