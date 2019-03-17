فوائد تناول برتقالة واحدة يوميًا!

تناول برتقاله لتساعد في تجنب هذه الرغبة الملحة بالتدخين

أكدت دراسات علمية كثيرة أن البرتقال يعد من أفضل الفواكه في علاج الكثير من الأمراض خاصة نزلات البرد، ولكن الجديد انه قد يساعد بقوة في الإقلاع عن التدخين.

فتناول المدخن لبرتقالة واحدة عند إحساسه برغبة ملحة في التدخين، يساعد في تجنب هذه الرغبة الملحة في التدخين، هذا ويستطيع البرتقال تخفيض الكوليسترول لاحتوائه على مادة البكتين، والنيوفلاتونيدز التي تمنع تجلط الدم على جدران الأوعية الدموية، وتساعد على ضخ الدم بسهولة لتقلل من الإصابة بأمراض القلب.

وليس هذا وحسب، بل أظهرت نتائج الدراسات والتجارب التي أجريت على الفئران، أسباباً متعددة لتبدأ يومك بكوب من عصير البرتقال. فقد وجد العلماء في جامعة ألاباما الأميركية، أن مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول" في الدم قلت، عندما استهلكت الفئران مستويات عالية من فيتامين "سي" (أي 200 ملليغرام يوميًا).

وأوضح الباحثون أن فيتامين "سي" يقلل مستويات هرمون الكورتيزول، الذي تفرزه الغدد الكظرية أو فوق الكلوية، ليطلق في أوقات التوتر، مشيرين إلى أن هذه الغدد تفرز أنواعاً متعددة من الهرمونات، مثل الأستروجين والبروجيسترون والستيرويدات والكورتيزول والكورتيزون، فضلاً عن مواد كيميائية أخرى مثل الأدرينالين أو ما يعرف بالايبينفرين، والنورايبينيفرين والدوبامين.

وأفاد هؤلاء أن الكورتيزول يلعب دورًا مهمًا في وظيفة كل جزء من أجزاء الجسم تقريبًا، وتعمل علاجات "كورتيكوستيرويد" في الجسم بوظيفتين، فهي تقلل الإلتهاب وتضعف نشاط جهاز المناعة، منوهين بأن الوقوع تحت ضغط كبير وتوتر شديد، يرفع مستويات هذا الهرمون.

وأكد العلماء أن فيتامين "سي" الذي يطلق عليه إسم "الفيتامين المشرق"، وذلك لتوافره بكثرة في ثمار الحمضيات، عادة ما يُستهلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، لذلك فقد أصبح عنصرًا مهما في مركب "ء" الذي يشمل فيتامينات "أ" و "سي" و "إي" التي يتناولها المسنون.

وقد نال فيتامين "سي" سمعته الشهيرة، حين أثبت الدكتور لينوس باولينغ الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، أنّ الجرعات الكبيرة من هذا الفيتامين قد تمنع أو تقلل آثار الزكام ونزلات البرد.

ويحتوي كل كوب أو 248 غرامًا من عصير البرتقال على 86 ملليغرامًا من فيتامين "سي"، والكوب الواحد من عصير التفاح على 2,2 ملليغرام، وعصير التوت على 90 ملليغرامًا، في حين يزود الكوب الواحد من عصير الجريب فروت بـ 77 ملليغرامًا، وعصير الخوخ بـ 10 ملليغرامات، أما عصير العنب فيحتوي على 3,0 ملليغرام فقط، مقارنة مع عصير الطماطم الذي يحتوي على 44 ملليغرامًا.

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