ماذا تعرف عن التدليك بالزيت الدافئ؟

قالت باربارا فون دين دريش، إن التدليك بالزيت الدافئ المعروف باسم "آبهيانغا" هو أحد أنواع التدليك لدى الأيورفيدا، وهي منظومة من تعاليم الطب التقليدي، التي نشأت في الهند.



وأوضحت باربارا، رئيسة الرابطة الألمانية للصحة والعافية والجمال، أن التدليك بالزيت الدافئ، يعني تدليك الجسم بالكامل باستخدام زيت دافئ مثل زيت السمسم، مضافاً إليه خلاصة من الأعشاب الطبية، مشيرةً إلى أنه يساعد على الشعور بالاسترخاء، والتخلص من الشد العضلي والعصبي، وتخفيف الآلام، وتنشيط سريان الدم.

فوائد المساج للجسم،عليك معرفتها جيداً!

ويسهم التدليك بالزيت الدافئ في تحقيق التوازن الداخلي، والتمتع بنوم هانئ، وتحسين مظهر البشرة، وتحسين الحالة الصحية العامة للجسم والنفس على حد سواء.



وللاستفادة من هذه المزايا الصحية والجمالية يجب أن يمتد التدليك مدة ساعة. ومن ناحية أخرى أشارت باربارا إلى أن التدليك بالزيت الدافئ لا يُناسب الذين يعانون التهابات حادة، أو حمى، أو أمراض جلدية، أو دوالي الساقين.