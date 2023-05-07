الشيخة جواهر تخطف الأنظار بإطلالة مميّزة من ديور خلال تتويج الملك تشارلز الثالث 

أطلت الشيخة جواهر زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإطلالة مميزة ضمن تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته حيث حبست أنفاس متابعيها بجمالها وأناقتها، وتألقت الشيخة جواهر بإطلالتها بالكامل من من دار ديور Dior والتي جاءت فخمة باللون الرمادي مع خيوط فضية، مزينة بتطريزات فضية نسقته مع كيب رمادي طويل "كاب".

الشيخة جواهر بإطلالة ملفتة وجذابة خلال التتويج، حيث أكملت إطلالتها باختيار كلاتش من مطابق للون الفستان زادها جاذبية وجمالاً، وحافظت جواهر على فخامة المكياج وتسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف بكثير من الأنوثة.

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