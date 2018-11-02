منعاً للأضرار.. تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام الميكرويف

كل نوع من الميكروويف تحتوي على معلومات صحية حول التعامل مع الجهاز على الوجه الأمثل (shutterstock.com)

انتشرت بعض الأقاويل مؤخرا عن أخطار الميكروويف وأنه يتسبب في حدوث أمراض خطيرة لمستخدميه، ولكن ما هي حقيقة هذا الأمر وما هي الطرق الصحيحة لاستخدام الميكروويف والتي تساعدك في تجنب أخطاره وكيف تحافظين على صحتك وصحة أسرتك

الطرق الصحيحة لاستخدام الميكروويف

تعد طريقتك في استخدام الميكروويف هي الطريقة التي تحدد مدى تأثير الميكروويف عليك وعلى أسرتك، فالطرق الصحيحة لاستخدام الميكروويف بشكل صحي يجنبك وأسرتك الكثير من الأخطار، فيما يلي نذكر لك بالتفصيل كيف تستخدمين الميكروويف بطريقة سليمة:-

للوقاية من أضرار استخدام الميكروويف، اتبعي هذه النصائح!

اقرأي التعليمات جيداً

كل نوع من الميكروويف تحتوي على معلومات صحية حول التعامل مع الجهاز على الوجه الأمثل، تختلف تلك التعليمات من نوع إلى ٱخر كما تختلف وفقا للحجم حتى ولو كان لديك ميكروويف ٱخر بنفس الماركة ولكن بحجم مختلف عليك قراءة التعليمات المرفقة بكل جهاز على حدة، تلك الخطوة ستوفر عليك الكثير فيما بعد، لاحظي التحذيرات المكتوبة بدقة واحرصي على تجنبها.

استعيني بكتيب الإرشادات

إذا كنت لم تتعرفي جيدا على خواص كل زر من أزرار الميكروويف ونوعية الطعام المناسب له يمكنك الإستعانة بكتيب الإرشادات والذي يوضح لك كيفية طهي كل نوع من أنواع الاطعمة وعدد الدقائق المستخدمة لكل نوع على حدة، افتحي باب الميكروويف وضعي حاوية الطعام على القرص المستدير ثم أغلقي الباب مرة أخرى وقومي بضبط التايمر والحرارة ثم اضغطي على الزر لبدء التسخين وعندما تسمعي صوت الصفارة يكون الميكروويف قد انتهى من عمله.

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نصائح لاستخدام الميكروويف بشكل صحيح

– أثناء اختيارك لنوع الميكروويف اختاري ذلك النوع الذي يحتوي على زر وليس مقبض، فالزر يضمن لك إغلاق محكم للميكروويف وعدم تسرب للٱشعة من الداخل للخارج.

– لا تقفي بالقرب من الميكروويف أثناء عمله، ولا تنتظري ما بداخله ولكن المسافة الصحية السليمة التي يحب أن تكون بينك وبين الميكروويف هي متر ونصف لتجنب تسرب أي إشعاعات.

– لا تستخدمي أي وعاء أو طبق من البلاستيك في الميكروويف لأنه شديد الخطورة بل استخدمي البايركس أو الزجاج فهو صحي وٱمن.

– لا تحاولي أبدا فتح الباب أثناء عمل الميكروويف، كذلك من الضروري إبعاد أطفالك عن المطبخ وقت عمل الجهاز.

– قطعي الخضروات واللحوم بشكل متساوي لضمان التسوية بشكل أفضل.

بعض الإرشادات لاستخدام الميكروويف بشكل صحيح

– يمنع سلق البيض أو غلي الحليب في الميكروويف.

– يمنع استخدام أي أطباق بخلاف الفخار أو البايركس أو الصيني أو السيليكون المخصص لدخول الميكروويف، كما يمنع دخول المعلبات.

– لعمل الكيك يوضع خليط الكيك في وعاء بايركس وضبط الميكروويف على 100 لمدة ربع ساعة، أما الكب كيك فلن يستغرق منك سوى ثلاث دقائق فقط وعلى درجة 100 أيضا.

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– لتسوية الخضروات يضبط الميكروويف على درجة A4 مع ذكر الوزن لتسوية الخضروات على الوجه الأمثل.

– لعمل البطاطا المشوية أو البطاطس يتم الضبط على A2.

– يمكن استخدام الميكروويف أيضا في عمل البيتزا السريعة في 10 دقائق فقط.

– لتسوية الأرز أو المكرونة يضاف ضعف كمية الماء أو السوائل المستخدمة لتسويتها على البوتاجاز.

– لعمل الدجاج المحشي يسوى أولا على البوتاجاز بنسبة 80 في المئة ثم ينقل في وعاء بايركس لإكمال التسوية والتحمير في الميكروويف.