العناد عند الأطفال: الأنواع، المظاهر، الأسباب، العلاج!

من مظاهر العناد عند الأطفال رفض الأوامر وعِصيانها

العناد عند الأطفال هي مشكلة تربويّة وحالة من الامتناع والاحتجاجِ يُبديها الطّفل تجاهَ التعليماتِ والإرشاداتِ المُوجّهة إليه مع التشبّث والإصرارعلى الرفض، دون إبداء أيّ مُبرّرٍ أو مُسوّغٍ مقنع.

مظاهر العناد عند الأطفال:

- رفض الأوامر وعِصيانها.

- عدم أداء المهمّات بشكلٍ مُباشر، والتأخّر في الاستجابة بالإضافة إلى التسويف.

- الإصرار على مُمارسة السلوكيّات المَنبوذة وغير اللائقة.

- الاستجابات المُبالغ فيها، والغضب لأتفه الأسباب.

- الإصرار على سلوك الاستبداد والاستيلاء في سبيلِ الحصول على أهدافه.

- يرى الطفل نفسه دائماً في موضع المُصيب وصاحب الحق، ويرفض الانصياع والتنازل عن آرائه.

أنواع العناد عند الأطفال:

1- العناد العرضي: يكون هذا العناد آنيّاً ولحظيّاً، ويحدثُ بشكلٍ طبيعيّ نتيجةً للتقلّباتِ النفسيّة وتغيّرات المزاج، وهو عارضٌ يَزول بزوال مُسبّبه.

2- العناد المُتكرّر: هو العناد المَذموم والمَرفوض اجتماعيّاً وتربويّاً، وهو مُقاومة ورفض وتجاهل التعليمات والأوامر بشكلٍ مُستمر مع إبداء المبرّرات غير المنطقيّة وغير المُقنعة.

3- العناد المرضي: هذا النّوع من العناد نادرٌ جداً يُرافق الأمراض النفسية والعُصابية، وهو يَحتاج عادةً للاختصاصيين النفسيين لعِلاجه.

أسباب العناد عند الأطفال:

- القيود التي تُفرض على مهارات الطفل الحركيّة والمعنوية؛ ففرض المحدوديّة على حركة الطفل سواءً بسبب ضيق المكان أو كثرة التحف والأشياء التي قد تُؤذيه، بالإضافة إلى إهمال حاجاته للحركة واللعب والنشاط البدني مع ضعف محاورته والتواصل معه، كلّ هذا يَدفعه للعناد لمُحاولة استعادة ذاته التي أُهملت.

- الشعور بالظلم والقهر من قبل الأشخاص من حوله، وتلقّي الأوامر المثاليّة والطلبات التعجيزية من قبل الوالدين؛ ممّا يرفع مستوى التوتر للطفل، فيُنفّس عمّا بداخله بالسلوك العنادي الشديد.

- عدم تلبية وإشباع حاجات الطفل الرئيسيّة؛ كشعوره بالجوع الشديد، أو النعاس، أو التعب، مما يُؤثّر على التوازن النفسي لديه وارتفاع مستوى التوتر فيجعله ذلك يحوم بشكلٍ غير مستقر ومُعاند، فيجب أن يكون هذا العناد مؤشّراً لمن حول الطفل بأنّه يحتاج لتلبية حاجةٍ ما أو الحصول على شيءٍ مُعيّن.

- تقليد الطفل لمن حوله من الكبار؛ فالنمذجة هي أكثر الأساليبِ التعليميّة فعاليةً مع الأطفال؛ كأن يَرى الطفل أخاه الكبير وهو يَرفض طَلبات والديه ويتجاهلها، فهو يظنّ بأنّ هذا السلوك لائق.

- يُعدّ العِناد أحياناً مؤشّراً على الأزمات النفسيّة التي يمرّ بها الطفل؛ كشعوره بالغيرة من الأخ الأصغر، أو تعرّضه للمُنافسة الشديدة، أو الشعور بالعجز والملل، فتظهر ردّات فعله بشكلٍ سلبيٍّ ومُعارض.

علاج العناد عند الأطفال:

- أثر البيئة المُحيطة بالطفل؛ فالبيئة التربويّة البنَّاءة والتنشئة الأسريّة السليمة تخلق طِفلاً سويّاً متصالحاً مع من حوله ومع ذاته، خالياً من المشاكل النفسية والاضطرابات السلوكية، فيجب إحاطة الطفل بجوٍّ من الحبّ، والعطف، واللين، والكلام اللطيف، والنقاش الدافئ المبني على التواصل الودّي، والإقناع وشرح الأسباب، بالإضافة إلى تلبية حاجاته وإشباعها، والاستجابة لطَلباته العادلة والمنطقيّة.

- تجاهل الطفل في حال سلوكه نهج العناد وحرمانه من استثماره؛ ففي حال رفضه القيام ببعض الأعمال ومُقابلة سلوكه بالتجاهل فهو يفقد قيمة هذا العناد وما سيجنيه عليه، وبالتالي سيتراجع عن عناده لعدم تحقيقه غرضه.

- مكافئة الطفل وتعزيزه في حال استجابته للتوجيهات والأوامر بشكل سليم وهادئ؛ فالمُعزّزات الماديّة واللفظية وغيرها تترك لديه انطباعاً عن فوائد الطاعة والانصياع للأوامر والاستجابة لها، كما يجب التركيز على الاستجابات الإيجابيّة للطفل وتعزيزها، والثناء عليه ووعده بالمزيد من المكافآت عند استمراره بالسلوكيّات الإيجابية التكيفية.

- عقابُ الطّفل بشكلٍ مباشرٍ عند مُمارسته للعناد؛ فكما ذُكر فإنّ الطاعة تجلبُ التعزيزَ والمكافآت؛ فالعناد يجلب العقاب، كحرمان الطفل من مصروفه في اليوم التالي إذا لم يذهب إلى النوم في الموعد المُحدد.

- عدم وصف الطفل بأنه طفل عنيد على مسمع منه، أو مُقارنته بمن حوله من الأطفال المُطيعين؛ فإنّ هذا يُؤصّل العنادَ بشكلٍ أكثر في نفسية الطفل وطريقة استجاباته، بالإضافة إلى عدم إلقاء الأوامر بصيغة النفي والرفض فهذا يوحي له بالعناد ويفتح له الباب للمُعارضة.

طرق التعامل مع الطفل العنيد:

- مشاركة الطفل في الأفعال المختلفة : يجب أن يعلم الآباء والأمهات جيداً أن الأطفال حساسين جداً للكلمات والأفعال من الآخرين، لذا يجب أن يعمل الوالدين على تغيير أسلوب التعامل مع الطفل ومحاولة مشاركته في أفعاله، حيث إنه ليس من السهل أن يتخلى الطفل عن تمسكه بمواقفه المختلفة، كما يجب محاولة تجنب الدخول في معارك مع الطفل لتوفير الوقت والطاقة ولتجنب الإحباط.

- التفاوض: يتوجب على الأم والأب محاولة إجراء عملية تفاوض مع الطفل بهدف محاولة فهمه والوصول معه للحل المناسب، على سبيل المثال يمكن طرح الأسئلة الآتية عليه: (كيف يمكن أن أساعدك؟)، (ما الذي يحصل معك؟).

- إلهام الطفل: يمكن استخدام بعض القصص عن الشخصيات الناجحة والهادفة في العالم بهدف إلهام الطفل وتحفيزه على أن يقوم بواجباته المختلفة.

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