اللازانيا هو أحد الأطباق الشهية وسريعة التحضير والمشهورة في المطبخ الإيطالي، وهي من أفضل الأطباق الجانبية أو الرئيسية في بعض الأحيان، وتحتوي على نسبة من الدهون والسعرات الحرارية التي تمدّ الجسم بالطاقة اللازمة ويتميز بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، فهو مصدر للبروتين الحيواني لاحتوائه على اللحم، كما ويشمل هذا الطبق صلصة البشاميل المحبّبة عند الكثيرين.

ونقدم في هذه المقالة طريقة إعداد طبق اللازانيا باللحم المفروم:

مقادير اللازانيا باللحم المفروم:

- كأس من الزبدة وإن لم تتوفر يمكن استبدالها بزيت الذرة.

- نصف كيلو من معكرونة اللازانيا.

- بصلتان مفرومتان فرماً ناعماً.

- سنّان من الثوم.

- ثلاثة أرباع الكيلو من اللحمة المفرومة.

- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

- عصير بندورة.

- ملعقتان كبيرتان من صلصة البندورة.

- رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- قليل من البقدونس الجاف، والريحان الجاف.

- ربع كأس من الشوربة.

- صلصة بشاميل.

- نصف كوب من جبنة الموزاريلا.

- بيضة.

طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم:

- أولاً أحضري مقلاة وضعي فيها قليلاً من الزيت النباتي أو الزبدة حسب ما هو متوفّر لديك.

- ثم أضيفي إليها كلاً من البصل أو الثوم إلى أن يذبلا، ومن ثم أضيفي اللحمة المفرومة.

- ثم أضيفي البندورة وصلصة البندورة عندما يقترب اللحم من النضج.

- ثم أضيفي كلاً من البقدونس والريحان الناشف، والفلفل الأسود، وملح الطعام إلى اللحمة.

- ثم قلّبي الخليط بشكل جيّد وانتظري إلى أن ينضج اللحم، وخذي بعين الاعتبار أن اللحم سيستغرق حتى ينضج من ثلاثين دقيقة إلى خمس وأربعين دقيقة.

- ثم أحضري إناء وضعي فيه ماء واغليه على النار، ولا تنسي وضع الفلفل والملح عليه، وعند الغليان ضعي فيه اللازانيا إلى أن تنضج بشكل تام.

- ثم حضّري صلصة البشاميل باتّباعك للتالي: ضعي السمن والطحين في قدر على النار، ومن ثمّ قلّبيهما معاً حتى يأخذ الطحين اللون الأصفر تقريباً، ومن ثمّ صبّي اللبن المغلي وكذلك الشوربة عليه، وتستطيعين إضافة قليل من البقدونس على صلصة البشاميل، بعد ذلك أضيفي البيضة والجبنة على الصلصة.

- ثم أحضري صينية وادهنيها بمادة دهنية ومن ثم رتّبي قطع اللازانيا في الصينية، لتتخذ طبقة كاملة في الصينية.

- ثم ضعي فوقها طبقة من صلصة البشاميل، ومن ثم طبقة أخرى من قطع معكرونة اللازانيا.

- ثم ضعي طبقة من اللحم فوق اللازانيا، ومن ثم نكرر طبقة اللازانيا، تليها طبقة البشاميل، وكرري هذه العملية بحسب السماكة التي تريدينها.

- احرصي على أن تجعلي آخر طبقة من الترتيب هي طبقة بشاميل.

- بعد تجهيز الصينية ضعيها في فرن حرارته متوسطة، إلى أن تنضج، وتلاحظي احمرار وجهها.

- ثم أخرجيها من الفرن ودعيها حتى تبرد قليلاً، وقطّعيها ووزّعيها في صحون، وصحتين وعافية.

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