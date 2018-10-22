5 نقاط لتوظيف اللوحات في ديكورات المنـزل

تُجمِّل اللوحات الفنيَّة ديكورات المنزل، وهي توظَّف أخيرًا بوفرة في المساحات المودرن. ولكن، كيف نختار اللوحات الجداريَّة، بهدف رفع قيمة ديكورات المنزل؟



المُدير الإبداعي في Design Haus Medy*، ميدي نافاني، يُجيب عن السؤال، مُعدِّدًا خمس نقاط يجدر مراعاتها، في ديكورات المنزل:

1. إضافة انطباع لافت

تُحقِّق القطع الفنيَّة أسلوبًا مُميِّزًا في ديكورات المنزل؛ فتمدُّ غرفة النوم أو غرفة المعيشة أو المطبخ بطابع خاص. علمًا بأنَّ مساحة المطبخ، وعلى الرغم من أنَّها الأكثر استخدامًا في المنزل، تميل إلى أن تكون الأقل تزيينًا. وفي هذا الإطار، يحلو اختيار لوحات عن الطهو مُحمَّلة بجانب فكاهي، أو الأعمال الفنيَّة المجرَّدة المُتعلِّقة بالطعام.

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ومن جهةٍ ثانيةٍ، تُناسب اللوحات الكبيرة جدران غرف النوم، على أن تُختار ذات ألوان هادئة، ما يجعل من هذه المساحات أمكنة مثاليَّة للاسترخاء.

2. النقطة المحورية

لكلِّ غرفة نقطة محوريَّة في الديكور، وتعدُّ اللوحات الجداريَّة طريقة جذَّابة لإنشاء نقطة تركيز لافتة. ولتحقيق ذلك، يجب الانتباه إلى حجم العمل الفنِّي، مع اختيار القطع التي تكون كبيرة بالقدر الكافي لتوليد انطباع جريء. بالمُقابل، تميل الأعمال الفنيَّة الأصغر حجمًا إلى الامتزاج مع قطع الأثاث الأخرى، ولذا يُنصح بجمع مجموعة من اللوحات الصغيرة على جدار، مع تنسيقها بصورة جذَّابة. ويجب الحرص على التأكُّد دائمًا من أخذ مقاسات الجدار، قبل شراء أي عمل فنِّي، وذلك للتأكد من أنَّه يتناسب والمساحة المطلوبة.

3. معرض اللوحات الفنية

الطريقة التي يُزيِّن بها صاحب المنزل مساحته تشي بذوقه وشخصيَّته. ولكن، لا مانع من تغيير الأساليب، واتباع أنماط جديدة داخل المنزل كلَّ فترة، لإعداد ديكور جديد ومثير للاهتمام.

4. ديكورات متناقضة

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يحتاج معظم الغرف لإضافة القليل من التناقض في الألوان؛ اللوحات الفنيّة، سواء كانت رسومات أو أشكال هندسيَّة أو حتَّى سجادات جداريَّة تسمح باللعب بالألوان. مثلًأ: إذا كان الجدار مطليًّا بطلاء ملوَّن، يجدر البحث عن اللوحات التي توفِّر فارقًا جذَّابًا. وبالمقابل، يحلو وضع أعمال فنيَّة ملوَّنة في منطقة بيضاء بسيطة، مثل: الحمَّام، ما يجعل هذه الأخيرة أكثر جاذبيَّة.

5. الإطلالة النهائية

يجب أن يكون العمل الفنِّي، اللمسة الأخيرة التي تجمع عناصر الغرفة، وألوانه تحلُّ على عناصر الديكور الأخرى، مثل الوسائد.

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