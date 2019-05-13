يُعتبر المسخن من الأكلات الدسمة حيث يمد الجسم بالطاقة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والفيتامينات، ويُعد زيت الزيتون المكوّن الأساسي في تحضيره، كما يُحضر في المناسبات، والاحتفالات، ويقدّم للضيوف، ويُقدم بجانبه اللبن، والبندورة.

وسنتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل المسخن بالدجاج:

مقادير المسخن بالدجاج:

- كيلوغرام من الدجاج الكامل المقطع.

- كيلوغرام من البصل الأحمر.

- كوب من زيت الزيتون.

- نصف كوب من السماق.

- فلفل أسود.

- ماء.

- زيت ذرة.

- هال.

- قرفة.

- بهارات دجاج.

- رغيف من خبز الشراك أو الطابون.

- ملح.

- صنوبر محمص للتزيين.

- لوز محمص للتزيين.

طريقة تحضير المسخن بالدجاج:

- أولاً نسخن الزيت في قدر على النار، ثم نقلي قطع الدجاج. نُنكه بالفلفل الأسود، والقرفة، والهال، وبهارات الدجاج.

- ثم نُغطي قطع الدجاج بالماء، ثم نتركه لمدة ساعة.

- ثم نُصفي الدجاج، ونحتفظ بمرقه.

- ثم نُقطع البصل على شكل جوانح، ثم نضعه في قدر على النار مع زيت الزيتون.

- نُضيف نصف كوب من مرق الدجاج مع رشة من الملح، ونتركه لمدة عشرين دقيقة.

- نُنكه البصل بالملح، والسماق، والفلفل الأسود، ثم نرفعه عن النار.

- ثم نضع رغيف الخبز في طبق زجاجي ضد الحرارة، ونُغطيه بالبصل.

- ثم نُدخل الطبق إلى فرن مُحمى مُسبقاً لمدة ثلاث دقائق.

- نصفُّ قطع الدجاج في صينية، ونضع فوقها ما تبقى من البصل.

- نُضيف القليل من مرق الدجاج، ونرش الوجه بالسماق.

- نُدخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقاً إلى أن تتحمر قطع الدجاج. نضع الدجاج فوق الخبز، وصحتين وعافية.

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