المنسف باللحمة: طريقة تحضيره وأهم فوائده

المنسف هو الطبق الوطني في الأردن، وهو طبق شعبي في فلسطين فيطبخ بالأعراس، ويتميز المنسف عن باقي أنواع الطبخ العربية باستخدام لبن الجميد الذي يصنع من الحليب بعد تحويله إلى لبن رائبتتكون من لحم الضأن مع سائل الجميد والأرز.

يقدم لك عزيزتي مطبخ البوابة منسف باللحمة مميز ولذيذ على الطريقة الأردنية:

مقادير المنسف باللحمة:

-1 ونصف كيلو أرز.

- لحمة بلدية 7قطع متوسطة الحجم.

- اثنين رأس لبن جميد.

- لبن سائل رائب 1 ليتر.

- سمنة بلدية 1 ملعقة كبيرة.

- لوز مبشور 200غ.

- صنوبر 50غ.

- خبز شراك عدد 4.

- بقدونس مفروم للزينة.

- كركم معلقة صغيرة لتغير لون الأرز.

- مكعب مرق.

طريقة تحضير المنسف باللحمة:

- أولاً نتٱكد من غسل اللحمة جيداً ونسلقها بعد ذلك في وعاء مناسب بوضع في الماء ورق الغار وحب الهيل، باقة عطرية.

- ثم ننقع الأرز بماء دافئ ومع قليل من الملح وملعقة الكركم وتركه لمدة عشر دقائق.

- ننقع أيضٱ رؤوس لبن الجميد لمدة ويفضل قبل ليلة.

- بعد انتهاء من سلق اللحمة نٱخد الماء ونصفيها من أي شوائب وبعذ ذلك نٱخد بمعيار نصف لتر من الماء ونخلطه مع واحد ليتر من اللبن الرائب واللبن الجميد المنقوع وخلطه في الخلاط لمدة خمس دقائق.

- بعد ذلك نتركه علئ نار هادئة مع التحريك المستمر في اتجاه واحد لمدة 15 دقيقة ونضع مكعب مرق ومعلقة سمنة لإضافة النكهة الرائعة.

- يجب طبخ الأرز مع رعاية تحميصه جيدٱ وأن يكون لونه أصفر خفيف ويغطى ويترك على نار هادئة لمدة 20دقيقة.

- ثم يسكب على سدر كبير مملوء بخبز الشراك "الصاج" ومن ثم ذلك فرد الأرز وبعد ذلك وضع اللحمة بطريقة مرتبة.

- ثم ذلك تزيينه باللوز والصنوبر والبقدونس.

- وأخيراَ يجب وضع اللبن في وعاء ويقدم بجانب المنسف، وصحتين وعافية.

فوائد المنسف:

1- المنسف غني بالعديد من العناصر الغذائية كالبروتينات والمعادن والفيتامينات ويحتوي 100 غرام المنسف على 315 كيلوجول و55 غرام كربوهيدرات و8 غرام دهون

2- لبن المنسف غني بالكالسيوم والبروتينات ومجموعة فيتامينات ب( ب1- ب3 ب6 ب12) وهذه المواد كلها ضرورية لبناء خلايا الجسم والعظام

3- اللحوم تعتبر مصدرًا أساسياً للبروتينات التي يتطلبها الجسم للبناء والنمو والمحافظة على الجسم كما أنها المصدر الاساسي للعديد من المعادن (الحديد، الفسفور، الزنك والنحاس) والفتيامينات وخاصة ( ب6- ب12) ولكن يفضل أن تكون اللحوم من الجدي للتقليل من دسم المنسف ومحتواه من الدهون المشبعة المضرة للصحة أما في حال استعمال لحم الخروف يجب الانتباه إلى أن كمية الدهون ستكون أكثر وبالتالي يفضل إزالة كل الدهون عن اللحم أو جمع الدهون من أعلى شراب المنسف.

4- الكركم والأعشاب التي تضاف إلى اللبن أو الأرز لها فائدة كبيرة في التخفيف من حدوث أمراض الكبد وقرحة المعدة والأثنى عشر، وتخفيف نسبة الكولسترول في الدم ومنع التخثر، كما أنها تعمل كمضاد للأكسدة والالتهابات ومنع تكون خلايا سرطانية

5- الأرز المصدر الاساسي للنشويات في أكلة المنسف مما يجعل هذه الأكلة متكاملة من البروتينات والنشويات والدهون وبعض المعادن والفيتامينات

6- المكسرات تزيد من القيمة الغذائية حيث أنها تحتوي على كمية جيدة من المغنسيوم وزيوت أوميغا 3 وفيتامين (هـ) وزيادة كمية الطاقة المتناولة وبالتالي زيادة الوزن

7- يفضل إضافة طبق من البصل الأخضر والفجل والجرجير والبقدونس لوجبة المنسف حيث أن المنسف يفتقر للالياف

8- ولرفع القيمة الغذائية للمنسف يمكن تقديم الفواكه قبيل البدء في تناوله او بعد للإستفادة من الألياف وبعض الفيتامينات التي يفتقر إليها المنسف وخاصة فيتامين ج والذي بدوره يساعد في إمتصاص الحديد.

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