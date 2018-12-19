فوائد فاكهة المندلينا للصحة وإنقاص الوزن، لن تصدقيها!

تعتبر اليوسفي من الفواكه الغنيّة جدّاً بفيتامين (C)

اليوسفي هي فواكه الحمضيّات والتي تشبه البرتقال كثيراً في مظهرها الخارجيّ، وتنضج في فصل الشتاء فقط، ويُطلق عليها أيضاً اسم اليوسف أفندي، والمندلينا، والمندرين، وتعيش في المناطق الدافئة، وتلقى إقبالاً كبيراً لدى الناس في فصل الشتاء نظراً لطعمها الحلو الحامض.

وتعتبر اليوسفي من الفواكه الغنيّة جدّاً بفيتامين (C)، تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائيّة والتي تجعل منها فاكهة مميّزة، فمثلاً تحتوي على نسبة عالية جدّاً من الحديد أكبر من تلك الموجودة في البرتقال، وفي هذا المقال نقدم لكم فوائدها الصحية وفوائدها للرجيم وفوائد قشورها وعلاقتها بمرض السرطان:

فوائد اليوسفي:

1- تحتوي اليوسفي على نسبة عالية جدّاً من فيتامين أ ، حيث إنّها تمدّ الجسم بحوالي نصف الكمّيّة من فيتامين أ التي يحتاج إليها الجسم، ذلك الفيتامين يعتبر من أهمّ الفيتامينات التي تحتاج إليها المرأة الحامل نظراً لقيامه ببناء خلايا الدم.

2- تعمل على تقوية البصر وخاصّة عند الأطفال.

3- تقوم على تقوية الجهاز المناعيّ في جسم الإنسان بشكل فعّال، كما تقاوم الإصابة بالأورام السرطانيّة وخاصّة سرطان القولون والمعدة والمريء والثدي.

4- تعمل في بناء خلايا الجسم وبناء الأحماض النوويّة؛ لذا فهي تُعتبر من أهمّ الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وخاصّة عند المرأة الحامل والمرضع وللجنين أيضاً إذ يقوم على بناء كريات الدم الحمراء.

5- تعالج نزلات البرد والرشح بما تحويه من فيتامين سي.

6- تساعد في التقليل من الإصابة بالسكّريّ، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى أنّها تعمل على تقوية الذاكرة.

7- تقوم بالتقليل من ظهور التجاعيد في البشرة، كما أنّها تساعد في الوقاية من هشاشة العظام وارتفاع ضعط الدم.

8- تعمل على تنشيط الأمعاء وحركتها، كما تعمل على تقوية الشعر وإعطاءه لمعاناً قويّاً، وتأخير ظهور الشيب فيه.

9- تساعد في منع تطور التهاب الكبد المزمن إلى سرطان في المراحل المتقدمة.

10- تحتوي على أصباغ تصنّف من الموادّ المضادّة للأكسدة والتي تعمل على وقاية الجسم من الكثير من الأمراض.

11- تعمل على الحفاظ على صحّة الكلى، والقلب، والأعصاب، والجهاز الهضميّ أيضاً.

12- تساعد اليوسفي في بناء الأوتار والأنسجة والأربطة، كما أنّها تعمل على بناء الكولاجين المهمّ للجلد للحفاظ على شبابه.

فوائد اليوسفي للرجيم:

تحتوي ثمرة اليوسفي على نسبة عالية من الألياف الطبيعيّة، تلك الألياف التي تعمل على إعطاء الجسم شعوراً بالشبع ولفترات طويلة ممّا يؤدّي إلى الإقلال من تناول الوجبات وبالتالي انخفاض الشهيّة لتناول الطعام، بالإضافة إلى ذلك فإنّ الألياف بطبيعتها تعمل على إنقاص الوزن بشكل سهل وسريع أيضاً، وبما أنّها تحتوي على مضادّات الأكسدة فإنّها تساعد الجسم في التخلّص من الدهون لذلك تُعتبر مفيدة للأشخاص الذين يريدون التخلّص من الوزن الزائد لديهم.

فوائد قشور اليوسفي:

- تحتوي على مادّة تساعد على إنقاص الوزن.

- تدخل في مجال الطّبخ، وتحضير بعض وصفات التّجميل الخاصّة بالبشرة والشّعر.

- تقاوم تكوّن الخلايا السّرطانيّة وتمنع نموّها.

اليوسفي وعلاج السّرطان:

إنّ اليوسفي يمثّل فاكهةً سحريّةً، حيث يمتلك قشورغنيّة بالمواد التي تخلّصنا من أخطر الأمراض التي عرفها الطّبّ وهو السرطان،فقشوره تساهم في القضاء على الخلايا السّرطانيّة بعينها، دون الحاجة إلى القضاء على خلايا أخرى غير مصابة، أو المعاناة من أعراض جانبيّة قد تسبّب للجسم ويلات كبيرة عند الّلجوء إلى العلاج بالعقاقير الطبّيّة المصنّعة. يستخدم اليوسفي بطريقة بسيطة، حيث يتمّ نقعه في الماء البارد، ومن ثمّ يفرم ناعماً جدّاً ويخزّن إلى حين استخدامه، ويجب تركه نصف ساعة قبل الاستخدام.

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