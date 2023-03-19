البوابة - إذا كنت لم تقم باختيار هدية عيد الأم لحد الآن، لم يفت الوقت بعد. كلنا نعرف كم تحب الأمهات التباهي بالهدايا التي يقدمها لهن أولادها وأحفادهن سواء كانت باقة من الورود أو قالب كيك أو هدية مصنوعة يدوياً، ولكن لا شيء يفوز بقلبهن مثل الذهب.

لذلك بحثنا جيداً لنجد لكم تصاميم أصلية مختلفة وجميلة وتحمل رسائل محبة ومعاني التقدير والوفاء لكل أم وجدة وخالة وعمة كرست وقتها وجهدها لتربية أطفالها ورعايتهم. تعالوا نتعرف على مجموعة رائعة من القطع الذهبية المشغولة باليد من الذهب الأبيض والأصفر عيار 18 مع أحجار الزيركون والصدف وأم اللآلئ وغيرها من المعادن والمواد الثمينة من مصممة المجوهرات اللبنانية منال ترك.

بالصور: مشغولات ذهبية للأمهات في عيد الأم

التصميم الأول: قلادة "أمي يا كل الحب" مصنوعة من صدف أم اللآلئ أو الملكيت حسب الرغبة

التصميم الثاني: قلادة "أمي" مصنوعة من صدف أم اللآلئ والزيركون أو الماس

التصميم الثالث: قلادة "ست الكل" مصنوعة من الذهب والزيركون

التصميم الرابع: قلادة "ومن مثلك يا أمي" مصنوعة من الذهب

التصميم الخامس: قلادة "أمي يا كل الحب" مصنوعة من الذهب مع سلسلة من اللؤلؤ وصدف أم اللآلئ

التصميم السادس: قلادة "أمي يا كل الحب" مصنوعة صدف أم اللآلئ والذهب

هذه التصاميم بالإضافة الى شكلها الجميل تحمل رسائل محبة لكل الأمهات، يمكنك العثور على هذه التصاميم في حساب المصممة اللبنانية منال ترك على منصة انستغرام messtika.jewelry. يمنكم كذلك اختيار العبارات والمقاطع الشعرية وغيرها من المشاعر التي ترغبون في كتابتها وترجمتها على القطع الذهبية، يمكنك الاختيار من المواضيع التالية شعر شعبي عراقي عن عيد الأم أو أجمل مسجات عيد الأم 2023 .

مما تتكون أم اللآلئ أو عرق اللؤلؤ؟

تصُنع كل من أحجار اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الصدف ، ويشير الصدف هنا على وجه التحديد إلى القشرة الداخلية . من ناحية أخرى، فإن أم اللآلئ مصنوعة بالكامل من الصدف. وتؤثر بعض العوامل على قيمة عرق اللؤلؤ ، بما في ذلك الندرة والتلوين والمصدر. يؤثر الحجم والقطع على قيمة أم اللؤلؤ أيضًا ؛ تعتبر القطع الرخيصة والمقطوعة بطريقة رديئة أقل قيمة بكثير من القطع المقطوعة بعناية ، ويمكن أن تكون القطع الكبيرة التي تظهر طبيعة أم اللؤلؤ أكثر قيمة من القطع الصغيرة.

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