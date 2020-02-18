بشرة المرأة هي مرآة صحتها وهذا يعني أن نضارة البشرة وطبيعة البشرة أو الجلد بشكل عام هي انعكاس لصحة الإنسان.

لكن خلال فترة الحمل يطرأ العديد من التغيرات على جسم المرأة بسبب الحمل، لأنها مرحلة حساسة حيث تمر المرأة خلالها بتغيرات مختلفة جسدية ونفسية، لعل أهمها تلك التي تظهر على بشرة الحامل من كلف وتصبغات،التشققات الجلديّة، النمش، واسمرار ومشكلات أخرى تستدعي من المرأة الحامل عناية واهتمام من نوع خاص.

عزيزتي المرأة الحامل للحفاظ على بشرة نضرة وجميلة أثناء الحمل عليكأن تضعي في الحسبان أن العناية أمر ضروري جداً، إليكِ برنامج العناية ببشرة المرأة الحامل:

1- التطهير والتنظيف:

يوصي الخبراء المرأة الحامل باستخدام منظف لطيف قائم على الجليسرين لصاحبات البشرة الجافة وغسل بشرة الحامل بمعدل لا يقل أو يزيد عن مرتين في اليوم لمنع تجمع الأوساخ والأتربة التي تسد مسامها وتتسبب في ظهور البثور عليها.

2- الترطيب والحماية من أشعة الشمس:

من أهم قواعد الاعتناء ببشرة الحامل هي تطبيق المرطب أو الكريم بعامل حماية واسعة ضد الأشعة فوق البنفسجية، حيث تكون ومستويات الهرمونات مرتفعة خلال فترة الحمل الأمر الذي يؤدي الى تكاثر الخلايا الصبغية والتي تتسبب بظهور البقع أو ما يسمى بقناع الحمل.

إن استخدام كريمات واقية من أشعة الشمس يومياً حتى في الأيام الممطرة هو أفضل وسيلة لتجنب هذه البقع.

3- حب الشباب:

إذا كانت بشرتك دهنية أو عرضةً لظهور حب الشباب، ربما عليك تجربة منتجات خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. وهي تلك التي تحتوي على حمض الجليكوليك، حمض ألفا هيدروكسي، الاريثروميسين الموضعي.

ولكن احذري فعموماً، لا تنصح باستخدام الرتينوئيدات الموضعية أو حمض الصفصاف في معظم الأمراض الجلدية والتناسلية.

تحققي من مكونات البطاقات الملصقة على المنتجات إذا مالم يتم ربط هذه المكونات مع العيوب الخلقية. عندها يمكنك تطبيقها بحذر.

4- منتجات سريعة وسهلة التطبيق:

على المرأة الحامل أن تهتم بجمالها أيضاً فإذا فكرت بتطبيق المكياج أثناء الحمل ووضع المساحيق فكل ما تحتاجينه حقاً هي تلك المنتجات الأسرع والأسهل متعددة الأغراض.

كريم الأساس الذي يغطي الدوائر والعيوب تحت العين، بالإضافة لتوحيده لون البشرة. مع لمسة من أحمر الشفاه الخفيف.

و إذا كنت من النوع الذي لا يعتمد أحمر الشفاه، تأكدي من أن شفاهك رطبة بما يكفي وأنك قد قمت بتطبيق كريم الحماية عليها للحصول على شفتين مثيرتين.

5- لا تغفلي وضع لمسة من الجمال على عينيك وذلك باستخدام الماسكرا على الرموش والتي تمنحها المزيد من الكثافة.

6- المواظبة على عمل الأقنعة والماسكات للعناية بالبشرة.

7- الحرص على تناول الأغذية المفيدة للبشرة.

8- المواظبة على شرب كميات كبيرة من الماء، أي ما يعادل ثمانية أكواب يومياً؛ وذلك لأن الماء يحافظ على البشرة صحيّة ونضرة.

9- استخدام زيت الزيتون على المناطق التي يحدث فيها تشقق كالشفاه،اليدين والبطن.