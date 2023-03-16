​البوابة - مع اقتراب موعد عيد الأم، يبحث الكثير عن بعض بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023 للتعبير عن مشاعرنا وأمتناننا بوجودها في حياتنا، مع أنَّ عيد الأم لا يقتصر على يوم مُعين للاحتفال به، كل يوم يمر علينا هو عيد للأم، وفيما يلي نقدم لكم أجمل بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023 لتقديم التهاني لها في هذا اليوم.

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023

مهما كانت نعم الدنيا من حولك جميلة تظل الأم أجملها.

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023، أمي أنتِ حياة فوق الحياة لو تدرين،

أمي تاج رأسي.

الأم وجودها حياة، نجاة، أقدامها جنة، هذه أجمل بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023.

أمي هي عيني التي أرى بها الدنيا هي قلبي الذي ينبض هي أيامي الجميلة.

صور بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الام 2023

أمي الحبيبة ما أتصور حياتي من دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني وجودك كل عام وإنت بألف خير.

بحبك يا امي يا غاليتي وهمي في الدنيا رضاكي .. يا اغلى من عرفت بعمري وحياتي كلها.

أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. واحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة يلي قبلها .

احترت بيومك اهديكي إيه يا غاليتي .. عمري إلي بحضنك ربيتيه .. ولا قلبي إلي علمتيه الحب.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الام 2023، سامحيني لو كنت عنك غايب .. يا امي ياست الحبايب .. لو كان عندي كتير هموم .. وكان عندي الشغل بالكوم .. بين حضنك كل شيء بيهون .

بطاقة تهنئة للام مكتوبة

أمي يا روح المساء، يا نور الفجر، يا قبلة الصباح، يا عطر المطر، يا زهرة الحياة، يا جنة الأرض، ويا سعادتي دُمتي لقلب أنتِ وريده.

أمي الحبيبة الغالية، أمي يا نبع الحنان، أمي أردت الوصف وقف لساني عاجزاً ونحن القلم إجلالاً أماه... أماه أنتي تاج رأسي أنتي وسام فخري أنتي شمس حياتي.

كل عام وأنتِ الفرح لي يا قرة عيني.

الأم هي بهجة الدنيا وقرة العين، الأم بعث الحنان وكل العطاء والسعادة، الأم هي الشمعة المضيئة التي تحترق لتنير وهي الوردة التي ذبلت لتزهر لهم حياتهم.

إهداء إلى أغلى إنسانة في "أمي"

نصف السعادة أمي ونصفها الآخر دعوة منها، يا رب لا تحرمني منها.

يا أمي، أمي أنت ملكة هذا المنزل، شكراً على كل شيء قدمته لي منذ ولدت عيد أم سعيد.

يا ست الحبايب يا حبيبة، كل عام وأنتي بخير.

قلبي أنتِ يا أمي "أحبك".

أمي للحب معان كثيرة وأنت في القلب أميرة.

برقيات لعيد الأم

أمي الحبيبة هل أحكي عنك أكثر أم أكتفي بقول بأنك ترجمة لكل شيء جميل في حياتي.

كل عام وكل أم بألف ألف خير.

اللهم ألبس أمي وأبي لباس الصحة والعافية

أمي يا جسر الحب الصاعد بي للجنة.

لن تكفي الأبجدية بحقك "يا أمي"... كل عام وكل أم بخير يا غاليتي.

أمي هي سر سعادتي ونجاحي ربي يحفظها.

لأمي وإنك أحب العالمين إلى قلبي.

اللهم اجعل أمي قريرة العين لا تشكي هماً ولا حزناً ولا مرضاً.

ست الحبايب يا حبيبة.

أمي حبيبتي يا جسر الحب الصاعد بي للجنة عيدك وديان من البركة ونهر من الرضا.

متى موعد عيد الأم 2023؟

يصادف موعد عيد الأم في 21 آذار 2023 الموافق يوم الثلاثاء.

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