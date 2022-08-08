بطاقات تهنئة يوم عاشوراء 2022 يقدمها لكم "موقع البوابة"،ويعتبر يوم عاشوراء هو من أجمل وأفضل المناسبات الدينية والتي تكون في شهر محرم، حيث يتوجه الناس بإرسال التهاني والبطاقات والمعايدات في هذا اليوم المبارك للأهل والأحبة.

بطاقات تهنئة يوم عاشوراء 2022

كل عام وأنتم بألف خير

جعل الله لك في يوم عاشوراء فرجًا من كل هم وجبرًا لكل خاطر مكسور، وحفظًا من كل سوء بإذنه فهو أرحم الراحمين.

أسأل الله لي ولكم أحبتي أن يبلغنا يوم عاشوراء ويتقبل منا صيامه وقيامه، وأن لا يحرمنا هذه المناسبات الجميلة عامًا بعد عام.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول يوم عاشرواء أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

اللهم في يوم عاشوراء من علينا بالقبول والرضا والرحمة والمغفرة واكتبنا في عبادك الصالحين.

إخوتي وأخواتي أتقدم منكم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة الجميلة التي تحل علينا أعادها الله عليكم بالخير والسعادة.

رسائل على الواتس اب تهنئة في يوم عاشوراء

كل عام وأنتم أقرب إلى الله.

أهنيكم بحلول يوم عاشوراء كل عام وأنتم بخير.

في ليلة يوم عاشوراء أتوجه لكم بصادق التهاني والتبريكات القلبية لما لكم من مكان ومكانة في القلب.

أعاد الله عليكم يوم عاشوراء بالخير واليمن والبركات لا فاقدين ولا مفقودين وجمل أيامكم بالمناسبات الدينية الجميلة.

أتم الله علينا نعمة الإحتفال في هذه الأيام المباركة والتي هي فرصة للتقرب من المولى عز وجل وغران الذنوب والإكثار من الصالحات.

تهنئة في يوم عاشوراء، أهنيكم بحلول يوم عاشوراء الجميل جعله الله يوم بركة ورحمة ومغفرة وعتق من النيران ورفعة الدرجات بالجنان.

تهنئة في يوم عاشوراء، أخصكم في يوم عاشوراء بتهنئة قلبية خالصة تليق بوجوهكم البيضاء كبياض قلوبكم كل عام وأنتم بخير يا أقرب الناس إلي.

بطاقات وصور تهنئة يوم عاشوراء 2022

دعاء يوم عاشوراء

سبحانك لا اله الا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت الى السموات العلى فأوثقت أطباقها، سبحانك ونظرت الى عماد الأرضين السفلى فزلزلت أقطارها، ونظرت إلى ما في البحور ولججها، فتمخض ما فيها فرقا من جلالك وهيبة لك، سبحانك أنت الحي لا اله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

اللهم كم من شيء غبت عنه فتوليته وسددت فيه الرأي، وأعطيتني فيه القبول، وأنجحت لي فيه الطلبة، وقويت فيه العزيمة، وقرنت فيه المعونة، فلك الحمد الهي كثيرا، ولك الشكر يا رب العالمين اللهم صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

سبحان اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة إنك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض.

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

يا رحمن الدنيا والأخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين ،وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

حكم التهنئة بعاشوراء

حكم التهنئة بعاشوراء مستحبة، ويستأنس لها بطلب سجود الشكر عند حدوث نعمة، وبقصة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم حين بشر بقبول توبته لما تخلف عن غزوة تبوك، وتهنئة أبي طلحة رضي الله عنه له، وتسن الإجابة فيها بنحو: "تقبل الله منكم"، "أحياكم الله لأمثاله"، "كل عام وأنتم بألف خير".

فضل صيام يوم عاشوراء

عبارات تهنئة عن يوم عاشوراء