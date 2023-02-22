بمناسبة يوم التأسيس السعودي.. 10 نصائح لإعادة ترتيب وتصميم منزلك

البوابة - في السطور الآتية،10 نصائح لإعادة ترتيب وتصميم منزلك بمناسبة يوم التأسيس السعودي، وتساعد في تنسيق الاكسسوارات والأثاث في ديكورات المنازل المودرن، وبالرغم من وجود العديد منالمجلات والكتب التي تصور أساليب الديكور وتصميم المنازل التي يمكنك استخدامها في منزلك لكن هناك بضعة "محاذير"، يجب أن تتذكريها عند إعادة ترتيب وتصميم بيتك.

10 نصائح لإعادة ترتيب وتصميم منزلك

من أهم النصائح لإعادة ترتيب وتصميم منزلك أن لا تشتري الاكسسوارات والأثاث فقط حسب ثمنها، ولا تقم بشراء الأرخص من كل شيء، لكن من الأفضل تأجيل شراء الأثاث أو الاكسسوارات للحصول على المال الكافي لشراء الأفضل.

عند إتخاذ قرارات الديكور وترتيب المنزل لا تجعل أي شخص يفرض رأيه عليه في اختيار الديكور، ولا تترك أي شخص آخر يقنعك بأسلوبه وخصوصاً عند إتخاذ قرارات الديكور.

يفضل اختيار الأثاث وألوان ديكور المنزل ثم اختيار لون طلاء حتى يكون في تناسب في ديكور المنزل سواء الأثاث أو الاكسسوار أو لون الطلاء.

لا تختاري لون الطلاء أولاً

إذا كان في منزلك شباك كبير أو موقد حاول أن تحسن فيه وتستغله بدلاً من إهماله وهكذا يصبح ديكور المنزل أفضل وأجمل.

حاول البحث عن مخطط لوني للغرفة الجلوس حيث يتضمن التنسيق اللوني، المدمج مع ظلال محايدة، ويمكنك استعمال هذا المخطط اللوني لغرف الجلوس كقاعدة لدمج الملحقات والأثاث المختلفة والتي تتمم بعضها البعض دون أن تشبهها، وإضافة بعض من التفاصيل لعمل نظرة إنتقائية مثيرة جداً.

حاول أن تعمل تجمع الأثاث والاكسسوار في غرفة الجلوس الأمر الذي سوف يجعل الغرفة ممتعة ودافئة وخاصة في فصل الشتاء.

حاول الابتعاد عن الزوايا والعقبات الصعبة في ديكور المنزل ويفضل فتح ممرات تجعل غرف الجلوس تبدو أفضل ومن السهل الدخول والخروج منها.

ابتعد عن وضع التحف والاكسسوارات بشكل مبالغ به في غرف الجلوس لأنها سوف تسبب الفوضى، تعتبر هذه من اهم النصائح لإعادة ترتيب وتصميم منزلك.

عند إضافة أي اكسسوار أو أثاث في غرف الجلوس يجب أن يكون لها هدف وجذابة وتناسب المكان.

تجنب استعمال المواد التي لا تتشابه أو تتناسق بشكل واضح وبطريقة غير جذابة.

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