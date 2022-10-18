تسبب الدورة الشهرية نزيف مهبلياً طبيعياً يحدث كل شهر من بداية بلوغ المرأة وحتى وصولها إلى سن اليأس، ويستعد جسمها في بداية كل دورة شهرية إلى الحمل وفي حال عدم حدوثه يتخلص من بطانة الرحم التي كونها سابقاً خلال الشهر.

ويتكون دم الدورة الشهرية من الدم العادي وجزء من أنسجة الرحم، وتبلغ متوسط مدة الدورة الشهرية 28 يوم، وتتضمن تغيرات في مستويات هرمونات الجسم، ونزول دم الحيض، حيث يرتفع فيها مستويات الاستروجين وهرمون البروجسترون وهو أحد الهرمونات الأنثوية التي يتم إفرازها بشكل رئيس من خلال غدد مؤقتة في المبيض.

تأثير الرجيم على الدورة الشهرية

تأثير الرجيم على الدورة الشهرية، يتسبب النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات بعدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاع الحيض عند النساء، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى انقطاع الطمث لمدة 3 أشهر أو أكثر، ولعل الشكل الأكثر شيوعاً لانقطاع الطمث ما يسمى بانقطاع الطمث تحت المهاد وهي حالة يتوقف فيها دم الحيض لعدة أشهر بسبب خلل في غدة تحت المهاد مما يسبب انخفاض مستويات هرمون إفراز الغدد التناسلية، فعندما تنخفض مستويات هذا الهرمون تنخفض بعدها إفرازات هرمونات المستويات الأخرى التي تقلل بدورها مستويات الاستروجين وهرمون البروجسترون مسببه توقف الإباضة والحيض.

أسباب انقطاع الطمث تحت المهاد

انخفاض مستويات السعرات الحرارية ومستويات الكربوهيدرات في الجسم.

فقدان الوزن والإجهاد.

الإفراط في ممارسة الرياضة

حيث تؤدي هذه التغيرات المفاجئة في الجسم إلى إبطاء وظائف غدة تحت المهاد، مما فيها إبطاء وتقليل معدلات إفراز هذا الهرمون.

أسباب انقطاع الطمث تحت المهاد أيضاً انخفاض هرمون اللبتين الذي تفرزه الجلايا الدهنية في الجسم، ولا بد من الحفاظ على مستويات هذا الهرمون من أجل الحفاظ على تدفق الدور الشهرية طبيعياً، وإذا قل استهلاك المرأة للكربوهيدرات والسعرات الحرارية سيقل أدائها على مستوى اللبتين مسبباً اختلال في مواعيد الدورة الشهرية، وتزداد حدوث ذلك عند النساء النحيلات.

كم كيلو يزيد وزن الجسم اثناء الدورة الشهرية؟

يزيد وزن الجسم اثناء الدورة الشهرية ما بين 1.3 كيلوغرام إلى 2.3 كيلوغرام، وتكون زيادة الوزن قبل وخلال الدورة الشهرية مؤقتة وتختفي بعد بدء الدورة الشهرية بشكل مباشر أو بعد مرور 3 أيام.

التوتر والقلق والعصبية المفرطة

تغيير في الوزن سواء زيادة أو نقصان

متلازمة تكيس المبايض ومن أعراضها زيادة في شعر الجسم، ظهور حب الشباب، زيادة الوزن، تساقط الشعر بشكل مفرط.

استخدام وسائل منع الحمل.

سن انقطاع الطمث والذي يبدأ من سن الـ 40-50.

الحمل خارج الحمل.

الرضاعة الطبيعية

مرض السكري من النوع الثاني

أمراض الكبد

أمراض الغدة الكظرية

أورام الغدة النخامية

الالتهابات الهضمية

الدورة الشهرية: بين الأسئلة والأجوبة

طريقة الاغتسال من الدورة الشهرية