كيفية عمل معكرونة بالتونة

طبق المعكرونة بالتونة سهل التحضير يمكنك إعدادها في 15 دقيقة

طبق المعكرونة بالتونة سهل التحضير يمكنك إعدادها في 15 دقيقة فقط كما أنها غير مكلفة إطلاقاً ومكوناتها في الغالب سوف تجدها بالمنزل، وتعتبر أيضاً من الوجبات التي تجعل الأشخاص الذين يقومون باتباع نظام غذائي صحي وحمية غذائية يشعرون بالشبع، يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة إعداد المعكرونة بالتونة للرجيم:

المقادير:

- كيس من المعكرونة (نصف كيلو)، شكل المعكرونة يكون حسب الرغبة.

- حبّتان من البصل.

- فصّان من الثوم.

- ملح وفلفل أسود "حسب الرغبة".

- ملعقتان من زيت الزيتون.

- علبة من التونة ويفضّل أن تكون ذات قطع كبيرة.

- كمّيّة مناسبة من جبنة الموزاريلا "حسب الرغبة".

طريقة التحضير:

- اسلقي المعكرونة حسب التعليمات الموجودة على الكيس ثم اغسليها بالماء البارد واتركيها تتصفى.

- ثم ضعي زيت الزيتون في مقلاة ثمّ افرمي البصل وقلّبيه في الزيت.

- أضيفي الثوم المهروس، ثمّ أضيفي المعكرونة وقلّبي على نار متوسّطة، ثمّ أضيفي التونة.

- وأخيراً، أطفئي النار وضعي الخليط في صينيّة الفرن ورشّي الجبنة وأدخليها الفرن إلى أن تذوب الجبنة.

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